Cкандал вокруг Balenciaga не последний — в США появляются новые рекламные кампании, сексуализирующие детей

Скандал вокруг Balenciaga вызвал широкий резонанс. Акции модного дома пошли вниз. Однако это не остановило представителей креативных кругов из фэшн-индустрии. Одна за другой стали появляться другие возмутительные рекламные кампании, сексуализирующие детей. «Они точно знают, что делают. Им плевать на детей», — отметил режиссер и телеведущий Робби Старбакс в эфире телешоу Tucker Carlson Tonight.

В прошлом месяце вышла пугающая реклама с маленькой девочкой, у которой в руках — плюшевый мишка в кожаной портупее. К счастью, последовала реакция от потребителей. Цена акций материнской компании Balenciaga под названием Kering резко упала по сравнению с их конкурентами. Это можно увидеть на экране прямо сейчас.

Тем не менее сексуализация детей продолжается, хотя этот мусор никому не нужен. Компания Gucci только что выпустила рекламу с певцом Гарри Стайлзом на фоне детского матраса. Причём на нем майка с розовым плюшевым мишкой. Benetton на днях обнародовал рекламные снимки с детьми в нижнем белье. Что вообще происходит?!

К нам присоединяется ведущий своего шоу Робби Старбак. Робби, рад видеть тебя. Вот что я бы хотел сказать. Это просто возмутительно. Они сексуализируют детей для продажи взрослой одежды. Ваше мнение.

РОББИ СТАРБАК, режиссёр: Да, это абсолютно возмутительно, Шон. Можно легко сразу напасть на левых, потому что это исходит из их идеологии воукизма. Но правда состоит в том, что остальной Америке пора бы уже посмотреть на себя в зеркало. Потому что молчаливое большинство убивает народы. А наше молчаливое большинство здесь в Америке невероятно опасно.



Оно позволяет сумасшедшим экстремальным меньшинствам править с громким голосом. И вот, что получается, когда они это делают. Вы позволяете этим громким голосам всеми править, и, что ещё хуже, СМИ и все столпы культуры, и развлекательная индустрия сплотились, чтобы поддержать молчание остальных. Более того, они каким-то образом убедили нас, что молчаливое большинство — это здорово.



Всё это должно измениться, если мы хотим исправить эту культуру. Пора бы уже начать говорить правду. Люди должны гордиться своими ценностями и не бояться говорить об этом. И прямо отвергать ценности вроде вот этих, говоря, что мы против сексуализации детей в Америке. Точка! Здесь нечего обсуждать! Мы не будем садиться за стол переговоров. О чём здесь можно договариваться?! Мы не позволим этого в Америке.

И, боюсь, мы будем продолжать видеть подобные картинки, пока мы все не сплотимся для такого неудобного разговора. Вы знаете, за свою карьеру я работал в Голливуде с оскароносными актёрами, с ярчайшими музыкальными звёздами, и могу сказать точно: здесь нет никакой ошибки.



Нельзя думать, что виноваты один-два плохих человека. Индустрия так не работает. Количество людей, работающих над рекламными кампаниями вроде этой и дающих одобрение, просто огромное. Они точно знают, что делают. Просто им всё равно. Им плевать на безопасность детей, на сексуализацию детей. Им важно, чтобы эти дети превратились во взрослых, следующих идеям воукизма. Обработаем их сейчас, тогда больше шансов, что они присоединятся к нам завтра. Вот почему нам всем надо перестать молчать!

Робби, буквально минуту назад мы показывали видео рекламы Benetton, точнее фото рекламы. Там же девочки лет девяти! Нам пришлось размыть большую часть, но видно, что они стоят в сексуальных позах в нижнем белье. Если развернуть это во весь экран, это просто возмутительно.

Я думаю, мы не только сексуализируем детей, мы таким образом нормализуем педофилию. Как будто взрослых должны привлекать маленькие дети. Это превращает детей в цель для плохих людей, которые хотят сделать что-то ужасное, такое как половые акты с детьми.

Это противоречит всей нашей культуре. Мы же должны защищать детей. Мы должны отправить тех педофилов за решетку, а не поощрять их подобной рекламой.

РОББИ СТАРБАК: Я тоже задавал такой вопрос. Существовала ли когда-либо нация, которая поощряла подобную сексуализацию детей, принимала педофилию и выжила? Народы не выживают, если берут самых незащищённых и отдают их на съедение чудовищам. А именно этим мы сейчас и занимаемся. Причём это поддерживается на высоком уровне.



Правительства по всему миру, ООН — они все поддерживают мысль о том, что нам нужен план по защите прав детей. Что дети тоже имеют право на сексуализацию, или на смену пола, или на секс со взрослыми. А правда состоит в том, что секса со взрослыми быть не может. Это называется насилие! Но об этом они говорить не желают.



Они делают это в странах третьего мира и хотят принести это сюда. Нам надо чётко отказаться от подобных планов. Если мы этого не сделаем, у нас будут серьёзные проблемы.



Если люди хотят оказать помощь, можно зайти на сайты вроде freedomforever.us и помогать организациям вроде этой. Они занимаются такими вопросами каждый день.

Робби, вот эти люди, которые стремятся к таким страшным переменам, они, во-первых, сами ненормальные. А во-вторых, у них никогда не было своей девяти- или четырнадцатилетней дочери, которая может подвергнуться сексуализации.

Но в этой истории есть и хорошее. Матери отовсюду, всех политических мастей, сплотились, чтобы защитить своих детей. И это радует.

Робби Старбак, спасибо, что присоединился к нам.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2022.