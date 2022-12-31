Увеличить поставки вооружений — Столтенберг нашёл «кратчайший путь к миру» в Украине

Кратчайший и лучший путь к миру на Украине — это увеличение поставок Киеву вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Таким образом, по его словам, получится урегулировать конфликт в ходе переговоров и обеспечить выживание Украины как независимого демократического государства. Глава альянса также предостерёг от недооценки России, призвав Запад готовиться к длинному пути и новым атакам.



AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны— члены альянса увеличить поставки вооружений на Украину, пишет Die Zeit. «Может прозвучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это кратчайший путь к миру», — подчеркнул он. Это также и лучший путь к мирному решению в рамках переговоров и тому, чтобы Украина осталась независимым демократическим государством, добавил он.

«С точки зрения безопасности мы все заинтересованы в том, чтобы Украина выстояла», а глава Кремля Владимир Путин «не победил», подчеркнул Столтенберг. При этом он призвал обеспечить не только поставку Киеву дополнительных боевых систем, но и боеприпасов для них.

Есть признаки, свидетельствующие о том, что главная цель боевых действий изменилась, отметил генсек. Путин хочет контролировать Украину. Многие из мобилизованных российских солдат уже проходят обучение. В связи с этим Столтенберг предостерёг от недооценки России: «Боевые действия непредсказуемы, но мы должны приготовиться к длинному пути и новым российским атакам».

Нападения на военные цели на российской территории, предположительно совершённые Украиной, генсек НАТО назвал «законным актом самообороны». «У любой страны есть право обороняться. В том числе и у Украины», — подчеркнул он, добавив, что российские атаки якобы направлены не против военных целей, а против гражданского населения с целью лишить их этой зимой воды, тепла и электричества.

Столтенберг также прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца по поводу возможности возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания боевых действий. «Как раньше, уже не будет», — заявил глава альянса. По его словам, «полностью вернуться к нормальным взаимоотношениям не получится». Ему трудно представить, что в конце всего этого Запад снова окажется в зависимости от таких стратегически важных товаров как, например, энергия.