 

Увеличить поставки вооружений — Столтенберг нашёл «кратчайший путь к миру» в Украине

31.12.2022, 8:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кратчайший и лучший путь к миру на Украине — это увеличение поставок Киеву вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Таким образом, по его словам, получится урегулировать конфликт в ходе переговоров и обеспечить выживание Украины как независимого демократического государства. Глава альянса также предостерёг от недооценки России, призвав Запад готовиться к длинному пути и новым атакам.


AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны— члены альянса увеличить поставки вооружений на Украину, пишет Die Zeit. «Может прозвучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это кратчайший путь к миру», — подчеркнул он. Это также и лучший путь к мирному решению в рамках переговоров и тому, чтобы Украина осталась независимым демократическим государством, добавил он.

«С точки зрения безопасности мы все заинтересованы в том, чтобы Украина выстояла», а глава Кремля Владимир Путин «не победил», подчеркнул Столтенберг. При этом он призвал обеспечить не только поставку Киеву дополнительных боевых систем, но и боеприпасов для них.

Есть признаки, свидетельствующие о том, что главная цель боевых действий изменилась, отметил генсек. Путин хочет контролировать Украину. Многие из мобилизованных российских солдат уже проходят обучение. В связи с этим Столтенберг предостерёг от недооценки России: «Боевые действия непредсказуемы, но мы должны приготовиться к длинному пути и новым российским атакам».

Нападения на военные цели на российской территории, предположительно совершённые Украиной, генсек НАТО назвал «законным актом самообороны». «У любой страны есть право обороняться. В том числе и у Украины», — подчеркнул он, добавив, что российские атаки якобы направлены не против военных целей, а против гражданского населения с целью лишить их этой зимой воды, тепла и электричества.

Столтенберг также прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца по поводу возможности возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания боевых действий. «Как раньше, уже не будет», — заявил глава альянса. По его словам, «полностью вернуться к нормальным взаимоотношениям не получится». Ему трудно представить, что в конце всего этого Запад снова окажется в зависимости от таких стратегически важных товаров как, например, энергия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.21 / Уфолог обнаружил на Марсе загадочный треугольный белый объект

09.07.22 / Стрижка с омолаживающим эффектом: длинная пикси — идеальный выбор для дам старше 50

26.11.21 / Боб снова будет стрижкой года, на этот раз 2022-го: как ухаживать за ней и разнообразить свой образ

02.10.21 / Как выглядеть осенью каждый день по-разному, если из верхней одежды – одно пальто: советы стилиста

13.05.22 / Hyundai Solaris нового поколения показался в версии для Индии

03.11.20 / Турция бросает вызов России на Кавказе

01.09.22 / Полковник Макгрегор – украинцы никогда не смогут вернуть подконтрольные России территории

06.05.22 / В Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов по программе реновации

14.02.22 / Ксения Собчак поделилась с поклонниками трогательным снимком с мужем: “Мой любимый Константин!”

03.04.22 / Жена Брюса Уиллиса наняла помощника для страдающего расстройством речи актера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика