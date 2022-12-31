Встречи с пришельцами в Паленке – древних руинах пирамид майя

Аура таинственности пронизывает Паленке, один из самых интересных городов майя. Здесь на артефактах можно “обнаружить” древних космонавтов, но туда и сейчас иногда прилетают инопланетяне.

Паленке расположен в мексиканском округе Чьяпас. В 7-9 веках нашей эры это была столица так называемого Баакульского царства, входящего в империю индейцев майя.

Самые выдающиеся постройки Паленке это величественные пирамиды из белого известняка, окруженные джунглями. Они считаются одними из самых грандиозных шедевров архитектуры майя и хранят в себе множество секретов, которые пытаются раскрыть археологи.

Самой известной пирамидой Паленке является Храм Надписей, в котором находится знаменитый саркофаг короля Пакаля. Крышка этого саркофага в свое время попала на глаза популярному уфологу Эриху фон Дэникену, который заявил, что на ней изображен “древний космонавт”.

В своей книге “Колесницы богов” (1968) Дэникен писал, что изображенное на крышке тело сидит внутри ракеты, наклонясь “как мотоциклист при гонке”, и управляет полетом с помощью приборной панели, задействуя при этом как руки, так и ноги.

Рисунок на крышке саркофага Паленке и в самом дле очень занимателен и множество исследователей помимо Дэникена пытаются понять смысл нарисованного. Официально считается, что рисунок на крышке символизирует переход короля Пакаля в царство умерших Шибальбу, а странный “механизм” это схематическое отображение 9 уровней Подземного мира и 13 уровней Небесного мира.

Хотя теории Дэникена о том, что в древности пришельцы очень широко контактировали с майя, считаются очень спорными (как и большинство тем уфологии), они стали очень популярными, в том числе у местных жителей. Однако эта популярность не объясняет то, что немало местных жителей, многие из которых являются потомками майя, и в наше время видят в районе Паленке НЛО, а то и вовсе напрямую встречают там инопланетян.

Об этом подробно рассказывается в книге американского уфолога Арди Сиккиллер Кларк в ее книге “Небесные люди: Нерассказанные истории о встречах с инопланетянами в Мезоамерике” (2015).

Во время своего первого визита в Паленке Арди встретила торговца майя, который верил в теорию Дэникена о том, что король Пакаль был космонавтом.

“Пакаль мог путешествовать туда и обратно с Земли на другие планеты”, – сказал он ей.

А потом он сказал что-то странное, что заставило Арди обратить на это особое внимание.

“Древние приходят сюда, чтобы почтить его”.

Далее продавец пояснил, что под “древними” он имел в виду небесных богов. И что один из его друзей, работавший ночным охранником, однажды видел их. Они выглядели “высокими, белыми и светящимися” и они прилетели на серебристом космическом корабле, от которого исходил такой ужасный запах, что его друга затошнило и у него закружилась голова.

“Духи древних приходят в Паленке. Большинство майя никогда бы не провели здесь ночь. Но он был мексиканцем (имеется в виду человек с испанскими корнями, не потомок майя), и он проигнорировал предупреждения о духах. Он видел их. Они спустились с неба и приземлились на площади. Они вошли в Пирамиду Надписей и исчезли. А он убежал оттуда и больше не возвращался”, – рассказал торговец Арди.

Во время своей последней поездки в Паленке в 2010 году Арди встретила еще одного чистокровного потомка майя по имени Пакс. Пакс тоже рассказал ей о том, что в Паленке и сейчас прилетают “древние боги”.

“Многие из них приходят в Храм Надписей, где был похоронен король Пакаль. В основном светящиеся шары летают взад и вперед, как будто охраняют или защищают вход. В основном вы видите их примерно в то время, когда лес становится черным после захода солнца”.

Когда Пакс узнал об интересе Арди к историям о небесных людях, он пригласил ее вечером к себе домой, где собралась большая группа его друзей и родных. После окончания трапезы некоторые из присутствующих начали делиться своими историями.

Первым был мужчина по имени Марио. Он рассказал об инциденте, случившимся почти десять лет назад, когда ему было всего четырнадцать лет. Ночью он шел к своей возлюбленной, освещая фонариком дорогу и лес, чтобы проверить, нет ли диких животных. Внезапно над лесом появился яркий свет и переместился прямо над дорогой. Он приземлился на дорогу перед Марио и тот был парализован страхом.

“Я видел, как со дна странной круглой машины спустились ступени, и из нее вышли четверо мужчин. Когда они подошли ближе, их серебристые костюмы заблестели на свету. Я никогда не видел таких одежд.

Один из них нес какой-то инструмент, и когда он направил его на меня, мне стало плохо. Меня как будто ударила молния. Я почувствовал иголки по всему телу. Я чувствовал, что сгораю заживо. Потом боль прекратилась, и меня затошнило. Появилась боль в животе. Меня вырвало. Я помню это.

Следующее, что я помню, это то, что я проснулся внутри их корабля, но я не мог сфокусировать взгляд. Свет был слишком ярким. В комнате царила холодная сырость. Я лежал на животе на твердой поверхности и, когда попытался пошевелиться, понял, что привязан.

Моя спина ужасно болела. У меня никогда не было болей в спине. Началась паника, но прежде чем я успела подумать о том, как сбежать, я проснулся возле дома моего отца”.

За десять прошедших с тех пор лет Марио так и не вспомнил, что с ним случилось на космическом корабле, почему он был привязан к столу и как он добрался до своего дома, как будто его память была тщательно стерта.

Друг Марио, Тохиль, поделился похожим опытом, который произошел на том же участке дороги через лес. Тохиль тогда шел со своим другом Лоренцо, когда на дороге приземлился “небесный корабль”.

“Это был длинный цилиндр. У него было много ярких огней, но весь корабль, казалось, светился цветами от ярко-красного до оранжевого”.

Затем их обоих насильно доставили на борт корабля.

“Там было четверо маленьких человечков, которые забрали нас. Мы сопротивлялись, но нам было не сравниться с ними. Я думаю, у них есть какой-то способ сделать тебя беспомощным. Они взяли нас на свой корабль и поместили в комнату с другими людьми”.

Тохил сказал, что незнакомые им люди были одеты по–разному, как будто их похитили внезапно, когда они были чем-то заняты – например, ложились спать, работали, учились и т.д. Они были разных национальностей, но выделялась одна вещь: “Там было так много блондинов”.

Тохил сказал, что все эти люди на корабле просто сидели там тихо, словно в трансе, без каких-либо эмоций.

“Я пытался поговорить с одним человеком, но он не отреагировал. Коротышки тем временем увидели, как я пытаюсь поговорить с остальными, и насильно увели меня в комнату подальше от всех. Они заставили меня выпить какую-то жидкость со вкусом грязи. Это было густо и склизко, и меня чуть не вырвало.

Через несколько минут меня посадили в машину и перевернули вверх дном. Я оставался там несколько минут. Я не мог пошевелиться. Я чувствовал оцепенение, за исключением того, что я не спал. Мне казалось, что моя голова вот-вот взорвется.

Я не знаю, как долго они держали меня там, но следующее, что я помню, как мы с Лоренцо стоим одни на темной дороге, а корабль исчез”.

Далее выступил со своим рассказом Габриэль, который в Паленке проработал всю жизнь туристическим гидом, пока не ушел на пенсию из-за проблем с коленями. Однажды ночью, когда все туристы уже ушли, Габриэль собирал оставшийся от них мусор – бумаги, бутылки с водой, банки и тд.

“Я был более чем в миле от входа (в Храм Надписей), когда небо потемнело и разразилась гроза с молнией. Укрывшись в одном из строений, я решил переждать бурю. Это продолжалось гораздо дольше, чем я ожидал. Наступила темнота, а я все еще был внутри руин.

Когда дождь утих, я решил отправиться домой. Именно тогда круглый корабль вышел из облаков и сел на площади. Трое мужчин, освещенных светом, вышли из корабля. Они остановились перед Храмом надписей и превратились в светящиеся шары. Я наблюдал, как они плыли вверх к верхней части входа, а затем исчезли.

Я побежал через площадь, держась краев и скрываясь из виду. Прежде чем покинуть площадь, я оглянулся, но корабль все еще был там. Когда я спускался с холма в сторону города, я увидел, как аппарат пролетел над деревьями и направился на юг, а затем через секунду он исчез”.

К слову, во вермя своего визита в Мексику Арди общалась со многими очевидцами НЛО, а не только с жителями Паленке, и часто слышала о том, что “небесные люди” могут превращаться в святящиеся шары. При этом подобные случаи из других частей света очень редки. Может быть это особенность той расы пришельцев, что посещают в основном Мексику?