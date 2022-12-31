Мнение: Яндекс – не жилец

Я наконец догадался, в чем смысл совершенно непонятного на вид, но крайне упорного издевательства над пользователями, которое практикует последние месяцы Яндекс. Речь о том, о чем я уже неоднократно писал: когда заходишь на их «входную» страницу ya.ru – на тебя немедленно напрыгивает рекламный баннер ровно посередине экрана, который МЕШАЕТ воспользоваться строкой поиска Яндекса (собственно, главной причиной, из-за которой ты вообще пошел на эту страницу). Баннер «рекламирует» браузер самого Яндекса. И так происходит КАЖДЫЙ раз, когда ты заходишь на стартовую страницу поисковика!

Невероятно. Такая навязчивость кажется беспредельной. Зачем это? Ведь ясно же – если человек зашел в поисковик, последнее, чего он хочет – это загрузить себе новый браузер! У него, скорее всего, какое-то вполне конкретное желание – посмотреть какое-то слово или поискать какую-то ссылку. Разве не очевидно, что постоянно лезущая и МЕШАЮЩАЯ приблуда вызывает только раздражение, а ведь Яндекс – не монополист, не единственный поисковик в мире! Зачем компания «копает под себя»?!

А тут заметил и новое «новшество». На той же странице ya.ru раньше в правом верхнем углу отображалась (если ты был авторизован в ней) твоя почта на Яндексе, точнее – количество непрочитанных (новых) писем в ящике. Так вот где-то с ноября эта цифирка… исчезла. Ее просто убрали из видимости. При том, что на всех последующих страницах Яндекса она снова появляется, как ни в чем ни бывало.

А это еще почему? Почему пропала индикация новых писем в почте Яндекса?? – удивлялся я всякий раз, когда надо было воспользоваться Яндексом. «Ведь раньше было так удобно – зашел, сразу видно, прислали тебе что-то новое или нет… Зачем они это убрали?»

И вот понял – вчера, когда по новостям прошло объявление об уходе Воложа из Яндекса. Как говорится, «картинка сложилась». «Последний из «отцов-основателей» покидает свое детище, напоследок написав прочувствованное письмо бывшим сотрудникам, отрывки из которого прям зачитывали в новостных выпусках (так душевно написал!) Но что это означает?

Это означает, в частности, что раздражающий рекламный баннер на ya.ru появляется вовсе не в целях рекламы. Его цель – именно отпугивать пользователей. Равно как «исчезновение» индикации содержимого ящика на том же ya.ru сделано конкретно с целью сделать заход на эту страницу менее friendly, менее удобным для посетителей.

Причину легко понять, на самом-то деле. Яндекс – многопрофильный сервис, но «точек входа» в них до последнего времени оставалось две: можно было заходить через yandex.ru, можно – через ya.ru. Однако с яндекс.ру (о чем я тоже уже писал, не скрывая недоумения) случилось диковинное событие: сервис взял да ПРОДАЛ эту страницу посторонней организации – концерну ВК (бывшей компании Mail.ru). Которую в этом году возглавил любимый сынишка «серого кардинала» российской политики Сергея Кириенко.

То есть, входя на яндекс.ру, вы не попадаете на Яндекс, вы попадаете в ВК, в частности, на ЕГО сервис Дзен. Такая сделка. От Яндекса на яндекс.ру теперь только собственно поисковая строка – больше ничего, и, в частности, нет Яндекс.почты. Поэтому я (и, думаю, не я один) решил для себя, что мне необязательно, когда мне нужен собственно Яндекс и его почта, приходить на стартовую страницу, где есть ненужный мне Дзен, но нет нужной мне почты. Я вспомнил про «запасную» ya.ru – и стал заходить в Яндекс оттуда, благо, там и почту было видно сразу…

Но не тут-то было! Сначала, как я уже описал, мне стал активно мешать крайне раздражающий рекламный баннер, а потом и почту постарались от меня «спрятать», «чтобы жизнь медом не казалась». Вывод простой: вход ya.ru по максимуму ПОРТЯТ… чтобы пользователи входили через Яндекс.ру. То есть – чтобы все заходили через ЧЕКИСТСКИЙ сервис ВК (который поглотил mail.ru и соцсети Дзен и ВКонтакте).

Но спрашивается – а зачем сам Яндекс им в этом помогает? Зачем портит СВОЙ вход, отводя трафик пользователей от себя на уже ЧУЖОЙ вход Яндекс.ру? Это же какой-то нонсенс?

Это объяснимо, если мы вспомним основной тезис – что VK, купивший у Яндекса его Джен и его Новости – это чекистская контора, которую сверху прикрывает напрямую Сергей Кириенко, начальник всей внутренней политики и первый зам главы Администрации президента. Помните, я еще удивлялся летом – как вообще может, находясь в здравом уме, бизнес-сайт ПРОДАТЬ свою стартовую страницу с названием компании конкуренту? «Отдай жену дяде, а сам иди к бл…ди!» – как это иначе назвать? И я тогда же, летом, предположил, что такого рода «сделка» могла бы быть проведена только под давлением.

И мы, собственно, наблюдаем, как развивается это давление во времени. Давление такое, что отец-основатель в слезах и соплях бежит из компании, а сама компания откровенно копает сама под себя в интересах VK: одну свою стартовую страницу продала, а вторую САМА делает максимально непривлекательной.

Всё это вместе означает, что Яндекс – вообще не жилец. Чекистской банде, последовательно отжавшей себе ВСЕ наиболее развитые пользовательские сервисы в России – почту mail.ru, сеть ВК, Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости – чего не хватает для полного комплекта? Ответ ясен – своего поисковика. И они его получат. Не разработают свой – а просто отожмут и Яндекс тоже. Мы присутствуем при финальных актах этой драмы.

Они сжирают Яндекс. После чего, видимо, объявят о создании «невероятного русского интернет-сервиса для Русского Мира», в котором, типа, есть всё. Сервиса в виде чего-то вроде «госкорпорации». Национализация – народ ведь в России очень любит это слово. Чтобы ничего буржуям и олигархам не досталось! Пусть всё будет государственное, то есть – ничьё!

На самом деле они собирают братскую могилу – это понятно ежу. В ней оно всё и умрет – вместе с Яндексом. Бандиты вместе с чинушами никогда не сумеют в бизнес, тем более – в IT-бизнес.

Яндекс жальче всех, конечно. Тут ведь какая еще загвоздка: такая компания и на Западе никому не нужна, она ведь конкурент на глобальном рынке того же Гугла. Воложа в России пытали утюгом чекисты – а на Западе его обложили санкциями и отобрали дом в Голландии. У таких «поисковиков национального уровня», которых на мировом рынке никто не ждет с цветами, должен бы быть, по идее, единственный «естественный» союзник и защитник – собственное государство.

Но – это Россия. Государство свой поисковик не то что не защитило – оно его сожрало. Нанесло удар в спину. Предало. Как свинья, которая, как известно, если не проследить, сама всегда готова сожрать свой приплод.