 

Опубликована видеозапись выполнения огневой задачи мобилизованными «кочующими минометчиками»

31.12.2022, 7:05, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».

Ведомство сообщило в Telegram, что расчет 120-мм миномета передвигается на высокопроходимом автомобиле «Урал». Стрельба корректируется с помощью беспилотника.

Отмечается, что «один из наиболее эффективных способов работы минометного расчета – «кочующий миномет», предусматривающий внезапное появление и быструю смену огневой позиции. Как сообщило ведомство, за «считанные минуты» расчеты «насыпают» по целям свыше 30 120-ти миллиметровых мин.

Напомним, Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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