 

Bloomberg назвало Маска первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов

31.12.2022, 7:05, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 млрд долларов, это произошло после обрушения акций Tesla, сообщают информационные агентства.

Состояние Маска резко сократилось до 137 млрд после того, как акции Tesla рухнули в последние недели. В частности, во вторник падение составило 11%. При этом на пике – в ноябре 2021 года – состояние Маска оценивалось в 340 млрд долларов, передает РИА «Новости».

В октябре 2022 года он заявил, что рыночная капитализация Tesla может превзойти стоимость корпорации Apple и Саудовской нефтяной компании Saudi Aramco вместе взятых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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