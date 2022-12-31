 

“Если это не любовь, то что?”: Ласки бородатого мужика с попугаем попали на видео

31.12.2022, 6:50, Разное
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Из домашних питомцев не только кошки и собаки любят понервничать, но, оказывается, и попугаи. В Сети набирает популярность видео, на котором бородатый мужчина чешет своего попугайчика и шлет ему воздушные поцелуи, а тот в ответ на ласку проворно шевелит языком. Оба получают от этого небывалое удовольствие. Кадры опубликованы на туб-канале ViralHog и называются “Парень обнимает очаровательного какаду”.

На видео попугай охотно откликается на призыв его здоровенного хозяина поцеловаться и тут же начинает шевелить своим круглым языком возле его рта.

“Если это не любовь, то что?” – пишут пользователи.


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