 

Bloomberg – рецессия психического здоровья — всё больше британцев не работают из-за психологических проблем

31.12.2022, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Великобритании стремительно растёт число граждан, которым не позволяют работать проблемы с психическим здоровьем, особенно это актуально для британской молодёжи, передаёт Bloomberg. Эксперты называют основными причинами ухудшения здоровья нации перегруженность работой и недостаточную эффективность Национальной службы здравоохранения, а также пандемию коронавируса.


АР

В то время, когда экономика Великобритании больше всего нуждается в рабочей силе, рекордное число британцев трудоспособного возраста не работают из-за проблем с психическим здоровьем, пишет Bloomberg.

На фоне мрачных экономических перспектив, падения реальной заработной платы и проблем в Национальной службе здравоохранения всё больше свидетельств указывают на то, что проблемы с психическим здоровьем не позволяют работать всё большему числу молодых людей трудоспособного возраста.

По данным Управления национальной статистики, во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом до пандемии на 29% увеличилось число британцев в возрасте 16-24 лет, которые указывают длительную болезнь в качестве причины экономической неактивности. Среди населения в возрасте 25-34 лет этот показатель увеличился на 42%.

И касается это не только британской молодёжи. Стресс, связанный с работой, является основной причиной отсутствия работы у британцев в возрасте от 50 до 54 лет. В общей сложности, по данным правительства, по причине проблем с психическим здоровьем экономически неактивными являются около 600 тыс. британцев, что на 10% больше, чем до пандемии коронавируса.

При этом, как отмечает Bloomberg, подобная тревожная ситуация влияет не только на состояние экономики Великобритании, инфляция в которой уже приблизилась к 40-летнему максимуму. Эти данные также указывают на ухудшение здоровья нации.

Эксперты полагают, что это не просто явление после пандемии: процесс набирал обороты в течение последнего десятилетия. По словам экономиста Resolution Foundation Луизы Мерфи, здоровье молодого поколения стремительно ухудшалось ещё до пандемии. Но после COVID-19 проблема стала ещё более острой.

«Нет сомнений в том, что коронавирус ускорил развитие проблем с психическим здоровьем в этой возрастной группе», — убеждена исполнительный директор благотворительной организации Sane Майори Уоллес. По её мнению, основными факторами для этого стали воздействие потенциально «конфликтной атмосферы дома» и тот факт, что молодёжь стала проводить больше времени в социальных сетях во время карантина.

По данным Национальной службы здравоохранения, в 2022 году у каждого четвёртого подростка в возрасте 17-19 лет в Англии подозревают психическое расстройство, по сравнению с каждым шестым в предыдущем году.

Как отмечает Resolution Foundation, эта проблема особенно ярко выражена среди мужчин. Число неработающих мужчин с проблемами психического здоровья увеличилось до 37 тыс. в 2021 году, что на 103% больше, чем в 2006 году, и значительно превышает уровень, наблюдаемый среди женщин.

Основным фактором ухудшения здоровья нации эксперты называют перегруженную работой и недостаточно эффективно работающую Национальную службу здравоохранения. Увеличение времени ожидания медицинской помощи после пандемии, вероятно, лишь усугубило эту проблему.

«Нет ничего удивительного в том, что психическое здоровье населения находится в кризисе. Доступ к услугам неуклонно ухудшался в период самоизоляции. А сочетание COVID-19 и кризиса стоимости жизни наносит огромный ущерб. Нам грозит не что иное, как рецессия психического здоровья», — приводит новостное агентство слова глава комиссии по здравоохранению британского аналитического центра Institute for Public Policy Research Криса Томаса.

При этом Уоллес указывает на неприспособленность системы к тому, чтобы справляться с «нарастающим потоком» молодых людей с психологическими проблемами за последнее десятилетие. По её словам, психическому здоровью в Великобритании не уделяется должного внимания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.22 / Дайте им отдохнуть: как позаботиться о здоровье ногтей жарким летом

26.05.21 / Махиндра создает оперативную группу по подготовке циклона Яас

04.08.22 / Ликвидация лидера «Аль-Каиды» доказывает, что Афганистан по-прежнему остаётся спокойной гаванью для террористов

07.08.21 / Серьезное заблуждение Путина

28.07.22 / Spiegel – Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц — но на их производство уйдёт несколько лет

15.12.21 / Пенсионный фонд закупит капсулы Sarco для пенсионеров

04.10.22 / Джулия Фокс откровенно рассказала о ментальных проблемах

29.08.21 / В песке, пакетах и не только: как сохранить свеклу свежей до самой весны

11.01.22 / Вакцинация от COVID-19 может увеличить продолжительность менструального цикла

17.02.22 / Скандалы: Дело Берия живет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика