Bloomberg – рецессия психического здоровья — всё больше британцев не работают из-за психологических проблем

В Великобритании стремительно растёт число граждан, которым не позволяют работать проблемы с психическим здоровьем, особенно это актуально для британской молодёжи, передаёт Bloomberg. Эксперты называют основными причинами ухудшения здоровья нации перегруженность работой и недостаточную эффективность Национальной службы здравоохранения, а также пандемию коронавируса.



АР

В то время, когда экономика Великобритании больше всего нуждается в рабочей силе, рекордное число британцев трудоспособного возраста не работают из-за проблем с психическим здоровьем, пишет Bloomberg.

На фоне мрачных экономических перспектив, падения реальной заработной платы и проблем в Национальной службе здравоохранения всё больше свидетельств указывают на то, что проблемы с психическим здоровьем не позволяют работать всё большему числу молодых людей трудоспособного возраста.

По данным Управления национальной статистики, во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом до пандемии на 29% увеличилось число британцев в возрасте 16-24 лет, которые указывают длительную болезнь в качестве причины экономической неактивности. Среди населения в возрасте 25-34 лет этот показатель увеличился на 42%.

И касается это не только британской молодёжи. Стресс, связанный с работой, является основной причиной отсутствия работы у британцев в возрасте от 50 до 54 лет. В общей сложности, по данным правительства, по причине проблем с психическим здоровьем экономически неактивными являются около 600 тыс. британцев, что на 10% больше, чем до пандемии коронавируса.

При этом, как отмечает Bloomberg, подобная тревожная ситуация влияет не только на состояние экономики Великобритании, инфляция в которой уже приблизилась к 40-летнему максимуму. Эти данные также указывают на ухудшение здоровья нации.

Эксперты полагают, что это не просто явление после пандемии: процесс набирал обороты в течение последнего десятилетия. По словам экономиста Resolution Foundation Луизы Мерфи, здоровье молодого поколения стремительно ухудшалось ещё до пандемии. Но после COVID-19 проблема стала ещё более острой.

«Нет сомнений в том, что коронавирус ускорил развитие проблем с психическим здоровьем в этой возрастной группе», — убеждена исполнительный директор благотворительной организации Sane Майори Уоллес. По её мнению, основными факторами для этого стали воздействие потенциально «конфликтной атмосферы дома» и тот факт, что молодёжь стала проводить больше времени в социальных сетях во время карантина.

По данным Национальной службы здравоохранения, в 2022 году у каждого четвёртого подростка в возрасте 17-19 лет в Англии подозревают психическое расстройство, по сравнению с каждым шестым в предыдущем году.

Как отмечает Resolution Foundation, эта проблема особенно ярко выражена среди мужчин. Число неработающих мужчин с проблемами психического здоровья увеличилось до 37 тыс. в 2021 году, что на 103% больше, чем в 2006 году, и значительно превышает уровень, наблюдаемый среди женщин.

Основным фактором ухудшения здоровья нации эксперты называют перегруженную работой и недостаточно эффективно работающую Национальную службу здравоохранения. Увеличение времени ожидания медицинской помощи после пандемии, вероятно, лишь усугубило эту проблему.

«Нет ничего удивительного в том, что психическое здоровье населения находится в кризисе. Доступ к услугам неуклонно ухудшался в период самоизоляции. А сочетание COVID-19 и кризиса стоимости жизни наносит огромный ущерб. Нам грозит не что иное, как рецессия психического здоровья», — приводит новостное агентство слова глава комиссии по здравоохранению британского аналитического центра Institute for Public Policy Research Криса Томаса.

При этом Уоллес указывает на неприспособленность системы к тому, чтобы справляться с «нарастающим потоком» молодых людей с психологическими проблемами за последнее десятилетие. По её словам, психическому здоровью в Великобритании не уделяется должного внимания.