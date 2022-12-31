 

Insider – британца отделяет всего день от цели ежедневно пробегать марафон на протяжении целого года

31.12.2022, 6:40, Разное
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Британцу Гари Макки остался всего день, для того чтобы добиться своей цели ежедневно пробегать марафон на протяжении года, передаёт Insider. В общей сложности он пробежит около 15 400 км, чтобы собрать £400 тыс. на благотворительные цели.


Twitter/Gary McKee

53-летнему британцу Гари Макки осталось совсем немного для достижения своей цели — каждый день в течение целого года пробегать марафон, пишет Insider.

С 1 января 2022 года Макки ежедневно пробегает марафон, который составляет 42 км. Когда 31 декабря он достигнет своей цели, в общей сложности британец пробежит около 15 400 км.

Отец троих детей рассказал, что ежедневно просыпается в 5 утра, чтобы отправиться на пробежку, а в 14:00 начинает рабочую смену на атомной станции в Камбрии. В выходные дни он предпочитает немного поваляться подольше и начинает бегать в 8 утра. По его словам, он бегает по одному и тому же маршруту, на котором наслаждается природой и сменой времён года.

«Я видел, как рождаются ягнята, видел цыплят на тропинке, видел, как прилетают и улетают гуси. В последние несколько дней на деревьях лежал снег и иней; это было похоже на зимнюю страну чудес. Это прекрасно», — поделился впечатлениями Макки.

Также он рассказывает, что местные жители часто выходят к Макки во время его пробежек, чтобы подбодрить его и дать воды. А иногда даже пробегают с ним по несколько километров.

«Нужно быть преданным своему делу. Нехорошо говорить людям, что ты собираешься что-то сделать, а потом находить оправдание, чтобы этого не делать», — отмечает британец.

Insider отмечает, что за год ежедневных марафонов Макки планирует собрать £400 тыс. для благотворительной организации Macmillan Cancer Support и хосписа в Западной Камбрии. Он поддерживает эту благотворительную организацию уже много лет, с тех пор как в 1997 году у его отца был диагностирован рак.

По его словам, после завершения марафона Макки он больше всего ждёт возможности поехать в отпуск со своей семьёй и выпить пива в канун Нового года.

 


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