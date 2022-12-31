Мнение: Я – оберштурмфюрер диванных войск…

Когда наши танки войдут в Нью-Йорк

во имя любви и добра,

и женщины нам, не пряча восторг,

скандировать будут: «Ура!»,

я, оберштурмфюрер диванных войск,

прошедший огонь и мрак,

невольной слезинки горячий воск

смахну и сожму кулак.

И встану, прекрасный, на Саут-Стрит

во весь свой огромный рост –

оттуда откроется дивный вид

на взорванный Бруклинский мост.

И стану в тот миг не воин, а скальд,

балладу спою я братве

о том, как траки ломают асфальт,

в Саранск превращая Бродвей.

О том, что не зря в крови и золе

мы шли, не считая могил,

что скоро настанут на всей Земле

Челябинск, Саранск и Тагил.

“Прощанье славянки” – веселый мотив –

поставлю себе на рингтон.

За нами Москва. Впереди Тель-Авив,

Лондон и Вашингтон.

Автор – Иван Зеленцов

Что хорошо – то хорошо. Отличные стихи. Тоска накатывает невероятная.