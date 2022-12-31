Мнение: Я – оберштурмфюрер диванных войск…
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Когда наши танки войдут в Нью-Йорк
во имя любви и добра,
и женщины нам, не пряча восторг,
скандировать будут: «Ура!»,
я, оберштурмфюрер диванных войск,
прошедший огонь и мрак,
невольной слезинки горячий воск
смахну и сожму кулак.
И встану, прекрасный, на Саут-Стрит
во весь свой огромный рост –
оттуда откроется дивный вид
на взорванный Бруклинский мост.
И стану в тот миг не воин, а скальд,
балладу спою я братве
о том, как траки ломают асфальт,
в Саранск превращая Бродвей.
О том, что не зря в крови и золе
мы шли, не считая могил,
что скоро настанут на всей Земле
Челябинск, Саранск и Тагил.
“Прощанье славянки” – веселый мотив –
поставлю себе на рингтон.
За нами Москва. Впереди Тель-Авив,
Лондон и Вашингтон.
Автор – Иван Зеленцов
Что хорошо – то хорошо. Отличные стихи. Тоска накатывает невероятная.
Источник: Размышления вольного социолога
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