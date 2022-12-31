 

Минторг США призвал сохранить в силе соглашение с Россией по урану

31.12.2022, 5:41, Новости дня
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Министерство торговли США высказалось против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок.

В 1990-х годах Россия и США договорились о приостановке американского антидемпингового расследования в отношении российского урана. Это соглашение власти США заново обсуждают раз в пять лет. Нынешний режим поставок ограничен квотами, передает ТАСС.

Ведомство заявило, что отказ от соглашения или приостановленного расследования обернется новым «демпингом с маржой в размере до 115,82%». Комментарии министерству предоставили американские компании из сферы ядерной энергетики.

Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа РФ поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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