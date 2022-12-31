Вучич сообщил о заявлениях западных советников, для которых «Гитлер уже не нацист»

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, то один западный советник, то другой пытаются убедить его, что «Гитлер уже не нацист».

По его словам, для западных стран «Гитлер уже не нацист». Как сообщил Вучич, «иностранцы мастерски доносят» до него эту мысль, передает ТАСС со ссылкой на Prva.

Отвечая на вопрос, ждать ли вмешательства РФ в случае вооруженного конфликта в Косово и Метохии, Вучич сказал: «Что они могут сделать?». Он поблагодарил Москву за поддержку территориальной целостности Сербии: «За это им, правда, спасибо. Как они могу включиться, во что? Как они нам могут помочь?». По его словам, в сложившейся геополитической ситуации Белград может рассчитывать только на себя.

Вучич сказал, что позади «тяжелый год», продемонстрировавший «любое возможное лицемерие». При этом Сербия может увидеть, что ее позиция по санкциям против РФ оказалась «принципиальной и точной».

«Насколько мы сможем защищать эту позицию – увидим», – сказал он, добавив, что Сербия не будет делать этого «ценой угрозы жизненным интересам», но и «легко от этой позиции не отречется». Как сообщил Вучич, «существует одна маленькая страна в Европе, маленькое племя галлов, Астерикса и Обеликса, которое не сдается и которое бережет свою свободу, насколько сможет». Он сказал, что «не знает» ответа на вопрос о том, введет ли Сербия санкции: «По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих».

Вучич «не верит», что в Украине «скоро последует мир». Он заявил, что «Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад». По его словам, это «плохие новости для Сербии», на которую будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы «выхватить из рук прецедент Косово».

Напомним, Сербия не стала вводить свою военную полицию на север Косово, Вучич призвал косовских сербов убрать баррикады.Сербия якобы получила гарантии того, что Приштина не будет отправлять свой спецназ ROSU на сербонаселенный север.

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