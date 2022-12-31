 

Госдеп осудил развитие Китаем тесных связей с Россией на фоне спецоперации на Украине

31.12.2022, 5:41, Новости дня
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Китай на фоне российской спецоперации в Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией, сообщил госдепартамент США.

Комментируя переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, Госдеп выразил обеспокоенность развитием связей Москвы и Пекина на фоне российской спецоперации, передает ТАСС.

В Госдепе заявили, что страны Запада «предупреждали» Китай «о последствиях предоставления РФ военной помощи» или «систематического содействия в обходе санкций». В Госдепе сказали, что следят за действиями Китая. 

Американская сторона заявила, что мир наблюдает за тем, какие государства «поддержат базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета», а какие окажутся на стороне Москвы или будут негласно поддерживать Россию. Госдеп считает, что страны, которые поддерживают Москву, обязательно «окажутся на неправильной стороне истории».

Напомним, китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, назначен главой МИД Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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