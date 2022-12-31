 

CNN – «опасный манёвр» — американский самолёт-разведчик над Южно-Китайским морем перехватил истребитель ВВС КНР

31.12.2022, 5:15, Разное
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ВВС Китая на прошлой неделе перехватили разведывательный самолёт RC-135 ВВС США над Южно-Китайским морем, стало известно CNN. По информации канала, в Пентагоне считают, что при перехвате китайский истребитель J-11 совершил «опасный манёвр», подойдя к американскому воздушному судну слишком близко.

А нам стало сегодня известно, что китайский истребитель перехватил над Южно-Китайским морем американский самолёт-разведчик, совершив при этом, как заявляют чиновники американского минобороны, цитирую, «опасный манёвр». 

За этим сюжетом следит наш корреспондент в Пентагоне Орен Либерман. Так что же нам известно об этом инциденте, Орен? 

ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN в Пентагоне: Всё произошло над Южно-Китайским морем на прошлой неделе в среду, 21 декабря. Посмотрите эти кадры: как видно, это истребитель J-11 Народно-освободительной армии Китая, и снимают его из кабины американского самолёта RC-135 Rivet Joint, который представляет собой довольно крупный самолёт-разведчик с экипажем примерно из 30 человек. Сразу можно увидеть, как близко находится китайский истребитель, — но затем самолёты начинают сближаться ещё сильнее. 
 
Именно это, согласно заявлениям Индо-Тихоокеанского командования ВС США, и стало опасным манёвром со стороны китайского J-11. Американский RC-135 увеличил дистанцию за счёт снижения — как видите, самолёты начинают отдаляться друг от друга, — дабы не допустить ещё более сильного сближения или столкновения, риск которого, разумеется, и был в данном случае главной причиной для беспокойства. 
 
Инцидент лишь усилил напряжённость между Пекином и Вашингтоном, а напряжённости между ними, конечно, и без того хватает. В данном случае проявляет себя напряжённость вокруг Южно-Китайского моря: Китай настаивает на том, что большая часть этой спорной акватории является его суверенной территорией, но США эти претензии не признают, продолжая заявлять, что будут летать и плавать везде, где это позволяет делать международное законодательство. 
 
В целом, Вольф, воздушные суда вооружённых сил разных стран взаимодействуют в воздухе в безопасной и профессиональной манере — но, как нам заявил один из представителей Пентагона, данный инцидент таким назвать нельзя и Пентагон будет обсуждать его с китайскими военными по соответствующим каналам. 

И правда очень тревожная ситуация, Орен. А как комментирует инцидент китайская сторона? 

ОРЕН ЛИБЕРМАН: Реакции именно на него от Китая мы не увидели, но мы можем понять, что они могли бы сказать. Ведь, к примеру, когда почти ровно месяц назад через Южно-Китайское море прошёл корабль ВМС США — опять же судно было в международных водах, находиться в которых США имеют право, — Китай назвал это «незаконным манёвром» и заявил, что мир и безопасность региона подрывают именно США. В общем, напряжённость очень хорошо видно, и мы, скорее всего, услышим от Пекина аналогичную риторику и по поводу данного случая. 
 
С репортажем из Пентагона — Орен Либерман. Большое вам спасибо! 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2022 года. 


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