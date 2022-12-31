 

Financial Times не исключила веерных отключений электроэнергии в Европе

31.12.2022, 4:20, Новости дня
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Британское издание Financial Times опубликовало прогноз на развитие мировых политических процессов в 2023 году, предупредив Европу об угрозе веерных отключений электроэнергии.

Из-за холодов блэкауты возможны даже в ближайшие месяцы, но, скорее всего, их стоит ждать следующей зимой, так как страны Европы столкнутся с более серьезными трудностями при заполнении газовых хранилищ, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Газета полагает, что Риши Сунак останется во главе правительства Великобритании, а президент США Джо Байден объявит о решении участвовать в следующих выборах. Financial Times предсказывает выдвижение обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Также издание ожидает переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению Financial Times, Китай может снова выйти на показатели экономического роста выше 5% в год, а вот военную операцию против Тайваня издание считает маловероятной в течение года. Кроме того, Financial Times предсказывает, что Twitter (соцсеть заблокирована в России) продолжит работу.

Напомним, 83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно. 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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