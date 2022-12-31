Сунак призвал не ждать окончания проблем Британии в 2023 году и обещал продолжить поддержку Украины

Великобритания, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать Украину в 2023 году, сообщил глава британского правительства Риши Сунак.

Как сообщил Сунак, он не будет «делать вид, что все проблемы» Великобритании завершатся в новом году. Однако, по его словам, 2023 год позволит показать миру «самое лучшее, что есть в Великобритании». Он заявил, что 2022 год был сложным для многих жителей страны, столкнувшихся с резким ростом цен на электроэнергию, передает ТАСС.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам также заявил, что страны Запада продолжат поддерживать Киев.

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