 

Сунак призвал не ждать окончания проблем Британии в 2023 году и обещал продолжить поддержку Украины

31.12.2022, 4:20, Новости дня
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Великобритания, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать Украину в 2023 году, сообщил глава британского правительства Риши Сунак.

Как сообщил Сунак, он не будет «делать вид, что все проблемы» Великобритании завершатся в новом году. Однако, по его словам, 2023 год позволит показать миру «самое лучшее, что есть в Великобритании». Он заявил, что 2022 год был сложным для многих жителей страны, столкнувшихся с резким ростом цен на электроэнергию, передает ТАСС.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам также заявил, что страны Запада продолжат поддерживать Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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