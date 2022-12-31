«Ренхап» и «Киодо» сообщили о запуске Северной Кореей трех баллистических ракет в направлении Японского моря

КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщили минобороны Японии и объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, запуск произвели из провинции Хванхэ-Пукто. В Японии сообщили, что ракеты пролетели 350 км при максимальной высоте в 100 км, после чего упали в море вне японской исключительной экономической зоны, ущерба для самолетов или судов не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и «Киодо».

Правительство Японии по дипломатическим каналам в Пекине заявило Пхеньяну протест в связи с ракетными пусками. Глава правительства Японии Фумио Кисида велел собирать информацию и предоставлять ее населению.

Этот запуск стал 37-м в 2022 году. В КНДР сейчас проводится пленум ЦК Трудовой партии Кореи. В рамках пленума северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем «историческом докладе» поставил задачи по укреплению оборонного потенциала в 2023 году.

Напомним, на днях дроны КНДР пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Та в ответ подняла в небо истребители и вертолеты.

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