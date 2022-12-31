Насильно мил не будешь: 5 причин сбежать от мужчины на первом свидании

Как сберечь бесценное время и сразу понять, что первое свидание будет последним? Интернет-издание “Подмосковье сегодня” рекомендует следить за действиями, жестами и манерой речи мужчины. В целом, есть не меньше 5 причин сбежать от кавалера.

Он пикапер со стажем. Как определить? Ухажер нагловато осыпает комплиментами и гипнотически воздействует на подсознание, хотя вы толком даже не знакомы.

Он пафосный нарцисс. Спутник ведет себя так, будто Земля вертится вокруг него, а все остальные челядь и должны в ноги кланяться? Ищи другую орбиту.

Он нравоучительный зануда. Если ты давно не школьница, а каждый твой шаг контролируют и осуждают — бросай этот вечный экзамен сразу на первом свидании.

Он с другой планеты. Порой мимика и движения рук говорят больше слов. Мужчина принимает закрытые позы и в целом выглядит зажатым, отворачивает корпус в сторону? Возможно, ему некомфортно и хочется сбежать, а насильно мил не будешь.

Он выглядит блюдолизом. Если искренности в нем с гулькин нос, а тембр голоса повышается без особых причин, на первом свидании стоит попрощаться. Отношения — это про доверие, а не театральные пробы.