 

Насильно мил не будешь: 5 причин сбежать от мужчины на первом свидании

31.12.2022, 4:02, Разное
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Как сберечь бесценное время и сразу понять, что первое свидание будет последним? Интернет-издание “Подмосковье сегодня” рекомендует следить за действиями, жестами и манерой речи мужчины. В целом, есть не меньше 5 причин сбежать от кавалера.

  • Он пикапер со стажем. Как определить? Ухажер нагловато осыпает комплиментами и гипнотически воздействует на подсознание, хотя вы толком даже не знакомы.
  • Он пафосный нарцисс. Спутник ведет себя так, будто Земля вертится вокруг него, а все остальные челядь и должны в ноги кланяться? Ищи другую орбиту.
  • Он нравоучительный зануда. Если ты давно не школьница, а каждый твой шаг контролируют и осуждают — бросай этот вечный экзамен сразу на первом свидании.
  • Он с другой планеты. Порой мимика и движения рук говорят больше слов. Мужчина принимает закрытые позы и в целом выглядит зажатым, отворачивает корпус в сторону? Возможно, ему некомфортно и хочется сбежать, а насильно мил не будешь.
  • Он выглядит блюдолизом. Если искренности в нем с гулькин нос, а тембр голоса повышается без особых причин, на первом свидании стоит попрощаться. Отношения — это про доверие, а не театральные пробы.

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