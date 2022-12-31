Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
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Огненным знакам — Овен,
Лев, Стрелец
Камчатка: удивительные пейзажи, местные деликатесы и
нереальные снимки вулканов.
Кавказские Минеральные Воды: целебные горячие источники
региона, раскаленные подземным жаром до 60 градусов, расслабляют не хуже сауны.
Дагестан: чарующие волны Каспийского моря, золотые пески
бархана Сарыкум и неизменное радушие местных к гостям республики.
Водным знакам — Рак, Скорпион, Рыбы
Владивосток: здесь порт важнее вокзала, чаек больше, чем
голубей, а привычное меню сменяется на морепродукты.
Сочи: летом — ходить под парусами, в межсезонье — ловить
дзен на термальных водах, зимой — покорять склоны Красной Поляны.
Санкт-Петербург: наполняйтесь впечатлениями в путешествиях
по бесконечным каналам Северной Венеции.
Воздушным знакам — Близнецы, Весы, Водолей
Сахалин: исследуйте остров по воде летом, а зимой
забирайтесь на вершину сопки Большевик — осваивать сноуборд на курорте “Горный
Воздух”.
Нижний Новгород: с наступлением темноты отправляйтесь в
экспедицию по барным кластерам на центральных улицах столицы закатов.
Калининград: днем устройте квест по поиску исторических
мест, а вечером — в соседний городок на море, чтобы выключить гаджеты и слушать
тишину.
Земляным знакам — Телец, Дева, Козерог
Алтай: регион гор и зеркальных озер. Куда именно ехать —
неважно: локации Горного Алтая можно смело включать в рейтинг красивейших мест мира.
Казань: гармоничная встреча Запада и Востока, прошлого и
грядущего, неординарной культуры и необычайной открытости.
Кольский полуостров: увидеть северное сияние, загадать
желание на падающую звезду и погрузиться в загадочную атмосферу Териберки.
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