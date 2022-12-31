Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Огненным знакам — Овен,

Лев, Стрелец

Камчатка : удивительные пейзажи, местные деликатесы и

нереальные снимки вулканов.

Кавказские Минеральные Воды : целебные горячие источники

региона, раскаленные подземным жаром до 60 градусов, расслабляют не хуже сауны.

Дагестан : чарующие волны Каспийского моря, золотые пески

бархана Сарыкум и неизменное радушие местных к гостям республики.

Водным знакам — Рак, Скорпион, Рыбы

Владивосток : здесь порт важнее вокзала, чаек больше, чем

голубей, а привычное меню сменяется на морепродукты.

Сочи : летом — ходить под парусами, в межсезонье — ловить

дзен на термальных водах, зимой — покорять склоны Красной Поляны.

Санкт-Петербург : наполняйтесь впечатлениями в путешествиях

по бесконечным каналам Северной Венеции.

Воздушным знакам — Близнецы, Весы, Водолей

Сахалин : исследуйте остров по воде летом, а зимой

забирайтесь на вершину сопки Большевик — осваивать сноуборд на курорте “Горный

Воздух”.

Нижний Новгород : с наступлением темноты отправляйтесь в

экспедицию по барным кластерам на центральных улицах столицы закатов.

Калининград : днем устройте квест по поиску исторических

мест, а вечером — в соседний городок на море, чтобы выключить гаджеты и слушать

тишину.

Земляным знакам — Телец, Дева, Козерог

Алтай : регион гор и зеркальных озер. Куда именно ехать —

неважно: локации Горного Алтая можно смело включать в рейтинг красивейших мест мира.

Казань : гармоничная встреча Запада и Востока, прошлого и

грядущего, неординарной культуры и необычайной открытости.