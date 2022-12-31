 

Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

31.12.2022, 4:02, Разное
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Огненным знакам — Овен,
Лев, Стрелец

Камчатка: удивительные пейзажи, местные деликатесы и
нереальные снимки вулканов.

Кавказские Минеральные Воды: целебные горячие источники
региона, раскаленные подземным жаром до 60 градусов, расслабляют не хуже сауны.

Дагестан: чарующие волны Каспийского моря, золотые пески
бархана Сарыкум и неизменное радушие местных к гостям республики.

Водным знакам — Рак, Скорпион, Рыбы

Владивосток: здесь порт важнее вокзала, чаек больше, чем
голубей, а привычное меню сменяется на морепродукты.

Сочи: летом — ходить под парусами, в межсезонье — ловить
дзен на термальных водах, зимой — покорять склоны Красной Поляны.

Санкт-Петербург: наполняйтесь впечатлениями в путешествиях
по бесконечным каналам Северной Венеции.

Воздушным знакам — Близнецы, Весы, Водолей

Сахалин: исследуйте остров по воде летом, а зимой
забирайтесь на вершину сопки Большевик — осваивать сноуборд на курорте “Горный
Воздух”.

Нижний Новгород: с наступлением темноты отправляйтесь в
экспедицию по барным кластерам на центральных улицах столицы закатов.

Калининград: днем устройте квест по поиску исторических
мест, а вечером — в соседний городок на море, чтобы выключить гаджеты и слушать
тишину.

Земляным знакам — Телец, Дева, Козерог

Алтай: регион гор и зеркальных озер. Куда именно ехать —
неважно: локации Горного Алтая можно смело включать в рейтинг красивейших мест мира.

Казань: гармоничная встреча Запада и Востока, прошлого и
грядущего, неординарной культуры и необычайной открытости.


Кольский полуостров: увидеть северное сияние, загадать
желание на падающую звезду и погрузиться в загадочную атмосферу Териберки.


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