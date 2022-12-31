Тулси Габбард – за последние годы никто из власть имущих США не понёс ответственности за постоянную ложь

Политики, руководители структур госбезопасности и даже врачи, занимающие высокие должности, традиционного лгут американцам о необходимости военных интервенций, шпионажа или поголовной вакцинации, сказала экс-конгрессмен Тулси Габбард в эфире Fox News. Все они способствовали созданию в США особой культурной среды, в которой обман стал нормой, подорвав тем самым американскую демократию, подчеркнула она.

Когда власти предержащие используют обман, манипулируя нами, чтобы добиться желаемого, мы, как народ, не можем принимать обоснованные решения. Это не функционирующая демократия, а диктатура. Вспомним обман, который всего за несколько дней до выборов 2020 года был сфабрикован СМИ, работниками спецслужб на высоких постах и крупными технологическими компаниями, связанный с ноутбуком Хантера Байдена. Это был просчитанный шаг: они знали, что если избиратели увидят содержимое этого ноутбука, то они могут не проголосовать за Джо Байдена. Недавний опрос продемонстрировал, что это опасение было оправданно. Они солгали, ввели нас в заблуждение, сказав, что это, вероятно, часть российской дезинформационной кампании. Затем они пошли дальше и подвергли цензуре тех, кто пытался поделиться этой новостью. Этот вопиющий обман напрямую подорвал наши выборы и демократический строй.

Вспомним ложь, которую нам твердили и демократы, и республиканцы, и главы Пентагона, говоря, что мы выигрываем войну в Афганистане, что нужно больше солдат, больше денег! Эта ложь привела к гибели 2456 моих братьев и сестёр по оружию, тысячи вернулись домой ранеными. Более двух триллионов долларов налогоплательщиков были потрачены на обогащение военно-промышленного комплекса. Президент Буш и его администрация лгали нам про наличие у Ирака оружия массового поражения, используя это в качестве предлога для начала дорогостоящей войны, в результате которой погиб 4431 американец, а ИГ* набрало силу.

Конечно, по-крупному лгут не только с целью оправдать иностранное вмешательство и смену режима под ширмой войны. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю и профилактике заболеваний лгали нам, утверждая, что прививаться необходимо с целью предотвращения и нераспространения ковида. Это неправда. Тони Фаучи лгал нам про эффективность тканевых и медицинских масок. Он также лгал, будучи под присягой, о его роли в финансировании исследований, связанных с созданием новых функций (у вирусов. — ИноТВ) в Ухани. Есть и другие примеры. Джеймс Клэппер лгал под присягой о сборе данных про американских граждан. Джон Бреннан солгал конгрессу, говоря о незаконной прослушке телефонов сенаторов. ФБР и министерство юстиции лгали и притворялись, что информации в «досье Стила» (доклад о связях Трампа с Россией. — ИноТВ) можно доверять, запустив тем самым миф о «российском сговоре». ФБР и потом использовало этот самый доклад, как и другие сфальсифицированные данные, чтобы получать ордеры на ведение тайной слежки и незаконно шпионить за гражданами США.

Эти люди сформировали культурную среду, в которой ложь и обман считаются нормой, приемлемы и даже оправданны — в их понимании. Они не раскаялись ни за что из перечисленного. И не понесли никакой ответственности. Выживание демократии зависит от нашей, как народа, способности доверять тем, кто управляет нашими общественными институтами — конгрессом, органами государственной безопасности, равно как и крупными СМИ и технологическими гигантами. Во главе них должны находиться добросовестные люди, приверженные идее защиты нашей демократии и свободы, а также служению интересам американского народа и нашей страны.



*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2022 года.