Guardian – 40% британских врачей-интернов намерены уволиться при первой возможности

По данным опроса, 40% врачей-интернов в Великобритании планируют при первой возможности уйти из медицинских учреждений Национальной системы здравоохранения на другую работу. Главными проблемами, по их словам, являются низкая заработная плата и плохие условия труда. При этом треть из планирующих уволиться хотят после этого уехать работать за границу, особенно в Австралию, пишет The Guardian.



AP

Согласно недавнему опросу, организованному Британской медицинской ассоциацией (BMA), четверо из каждых десяти врачей-интернов планируют уволиться из медицинских учреждений Национальной системы здравоохранения (NHS), как только смогут найти другую работу. При этом многие из них намерены после этого отправиться работать за границу, сообщает The Guardian.

Как показал опрос, опубликованный в рамках новогоднего послания председателя совета BMA профессора Филипа Бэнфилда, низкая заработная плата и плохие условия труда были среди основных причин, по которым молодые врачи хотят уйти, поясняется в статье. К числу врачей-интернов относятся все выпускники медицинского факультета, которые ещё не имеют достаточной квалификации для самостоятельной практики и поэтому работают под руководством более опытного доктора. При этом они составляют значительную часть персонала британских больниц.

Профессор Бэнфилд также предупредил в своём послании, что «ситуация крайне серьёзная» и Национальная служба здравоохранения «просто не сможет справиться», если в следующем году оттуда уйдёт такое количество врачей-интернов. Причём он заявил об этом ещё до того, как интерны в Англии приняли решение провести общую забастовку 9 января 2023 года, сообщается в статье.

В опросе, проведённом BMA в период с ноября по декабрь, приняли участие 4553 врача. Основная проблема заключается в том, что им пришлось столкнуться с одним из самых резких сокращений заработной платы среди всех работников государственного сектора за последние 15 лет: их оплата труда в реальном выражении уже упала более чем на 25% по сравнению с данными за 2008-2009 годы, пишет The Guardian.

Опрос также показал, что треть британских врачей-интернов, которые намерены уволиться, планируют в течение следующего года отправиться на работу за границей. Согласно ответам, лучшим местом для работы они называют Австралию, говорится в статье.

«На протяжении десятилетий NHS была предметом зависти для всего мира. Но без опыта, который имеют наши врачи, всей стране станет хуже. Мы не приемлем бедное здравоохранение для нашей страны и не пойдём на уступки тем, кто хочет сократить зарплату и снизить уровень жизни сотрудников NHS. В 2023 году мы будем выступать вместе с пациентами как организованная рабочая сила, готовая действовать», — подчеркнул Бэнфилд.

Как свидетельствует опрос, молодые врачи вынуждены максимально сокращать свои расходы на покупку продуктов питания и отопление домов, чтобы как-то свести концы с концами на фоне усугубляющегося кризиса роста стоимости жизни в Великобритании. Это привело к активизации протестного движения: в начале следующего года запланирована целая серия забастовок, при помощи которых врачи и медсёстры пытаются привлечь внимание правительства и добиться изменений, пишет The Guardian.

Сопредседатель комитета врачей-интернов при BMA доктор Вивек Триведи также считает, что результаты опроса вызывают «крайнюю тревогу» и требуют от властей немедленных действий. «Если наше правительство не начнёт действовать сейчас, то не нужно быть гением, чтобы увидеть, к чему это приведёт: к исходу врачей-интернов в зарубежные страны, а те, кто останется работать в NHS, будут сталкиваться с постоянно растущей рабочей нагрузкой — до тех пор, пока они не почувствуют, что у них тоже нет выбора, кроме как уйти или сгореть на работе», — заявил он.

По мнению Триведи, если правительство будет готово «переехать в Австралию» и обеспечить для медицинского персонала аналогичные приемлемые условия работы в наступающем году, ему необходимо начать с компенсации 26-процентного сокращения заработной платы в реальном выражении по сравнению с 2008 годом, от которого страдают британские врачи. «Или по крайней мере начните говорить с нами и прекратите игнорировать наши неоднократные призывы по поводу нашей зарплаты», — подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения заверил, что поддержка и сохранение кадров NHS является «одним из ключевых приоритетов» для правительства и что соглашение с BMA предусматривает увеличение заработной платы врачей-интернов в совокупности на 8,2% к 2023 году. «В NHS работает рекордное количество сотрудников, и мы намерены опубликовать всеобъемлющую программу кадровой стратегии в следующем году», — пояснил он.