Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины

Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации в Украине является уничтожение украинской государственности, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, сообщил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.

По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.

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