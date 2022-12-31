 

Полянский указал на проблемы с возможным перемещением штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

31.12.2022, 2:55, Новости дня
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Пока альтернативы Нью-Йорку в вопросе расположения штаб-квартиры ООН, к сожалению, не просматривается, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в ходе выступления, которое транслировалось в его Telegram, заявил, что призывы перенести штаб-квартиру звучали не раз, но для этого требуется согласие трех четвертей входящих в ГА ООН стран. Полянский указал, что по финансовым причинам государства не всегда готовы обустраивать свои миссии на новом месте, передает ТАСС.

По его словам, многие страны при этом поддерживают возмущение РФ «невыдачей виз и других проблем», много замечаний звучит в специальных органах, которые отвечают за взаимодействия со страной пребывания – США, Вашингтон вынужден «реагировать на критику». Однако «критическая масса пока не вызревает до того, чтобы три четверти государств» приняли соответствующее решение, сказал Полянский.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указывал, что в Нью-Йорке «американцы делают что хотят». По его словам, осуществлялись попытки вербовать представителей РФ и других стран, США устраивали «и запугивания, и шантаж».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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