“Никогда не была беременна”: воспитывающую двоих детей Меган Маркл уличили в подлом обмане

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей. Сын Арчи появился на свет в мае 2019 года, когда его родители еще жили в Великобритании, но уже подумывали об отказе от королевских обязанностей, а также планировали переезд в США. Уже в Калифорнии летом 2021-го родилась дочь Лилибет. Вторую беременность герцогиня Сассекская скрывала до последнего, поэтому для многих пополнение в знаменитой семье стало неожиданностью.

Внимание к интересному положению Маркл было приковано не только потому, что она является супругой внука ныне покойной Елизаветы II и сына действующего короля Великобритании Карла III. Дело в том, что беременность Меган выглядела странно. У публики возникало множество вопросов еще во время того, когда супруга принца Гарри ждала появления на свет Арчи. Например, почему живот бывшей актрисы то внезапно становился больше, то уменьшался.

Автор блога “Британская королевская семья” Стася Исакова полагает, что Меган Маркл просто всех обманывала – как с первой беременностью, так и со второй. “Меган никогда не была беременна. Она обращалась к услугам суррогатной матери”, – уличила герцогиню Сассекскую во подлой лжи собеседница портала PopCornNews.

Снимки, на которых Меган Маркл позирует в интересном положении, на самом деле постановочные, уверена Исакова. Мол, размер живота не соответствует озвученному на тот момент сроку беременности. Почему супруга принца Гарри пошла на такой шаг, автор блога о королевской семье Британии объяснять не стала.