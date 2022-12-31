 

“Мне этот мир уже понятен”: облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)

31.12.2022, 2:40, Разное
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В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого происходит забавное действо. Огромный пес по кличке Фрэнки выставил морду в окно движущегося автомобиля во время снегопаха. Несмотря на то, что вся его морда была полностью облеплена снегом так, что были видны лишь маленькие щелочки глаз, пес невозмутимо смотрел вдаль, даже и не думая убирать голову из окна.

“Фрэнки!” – с жалостью и умилением позвала его хозяйка.

Но все было тщетно. Фрэнки, как говорится в расхожем в Сети ролике, суд по всему, давно осознал для себя. “Мне этот мир уже абсолютно понятен”, – такая фраза подошла бы под озвучку этого видео.


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