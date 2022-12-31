Le Point – союзники по НАТО в Прибалтике готовятся к войне высокой интенсивности

Армия Франции адаптируется к геополитической эволюции мира, поэтому всё больше и больше французских войск концентрируется в странах Прибалтики, граничащих с Россией и Белоруссией. Как пишет Le Point, Париж и его союзники готовятся к войне высокой интенсивности. «Французской армии не за что краснеть — она готова к войне», — рассказал журналистам самый высокопоставленный французский офицер в Эстонии подполковник Лефевр.



AP

Недалеко от российской границы Франция и её союзники готовятся к войне высокой интенсивности. Как пишет Le Point, всё больше и больше французских войск концентрируется в странах Прибалтики, граничащих с Россией и Белоруссией. Около 300 солдат дислоцированы на эстонской базе Тапа, а четыре самолёта Rafale только что прибыли в Литву, чтобы лучше защитить воздушное пространство этой страны от русских.

«Постепенное наращивание нашего ограниченного контингента произошло ещё до начала конфликта на Украине. Французская армия адаптируется к геополитической эволюции мира», — объясняет генерал Фредерик Шиффо.

Учения в Эстонии, в которых участвуют англичане, датчане и французы, должны длиться три дня и три ночи. Страна находится в состоянии повышенной готовности с 24 февраля 2022 года.

«Такого рода учения между разными странами должны позволить нам лучше узнать друг друга и лучше сотрудничать», — рассказал подполковник Лефевр, самый высокопоставленный французский офицер в Эстонии, вспоминая главную цель совместных учений: лучшее взаимодействие.

«Это не мешает нам оценивать себя и сравнивать себя с другими. Французской армии не за что краснеть — она готова к войне», — гордо говорит он.

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон в беседе с журналистами издания выразила сожаление по поводу «слепоты» европейцев.

«Некоторые руководители до конца не верили, что намерения Владимира Путина могут быть такими ужасными, и неохотно присылали сюда войска. Они говорили нам: на улице 2022 год, поэтому Путин не станет развязывать классическую войну в Европе. Это невозможно. Но мы, эстонцы, хорошо знаем, на что Путин способен. Мы знаем, что никогда не сможем победить российскую армию в одиночку. Нам нужны наши союзники, им необходимо пополнять свои арсеналы. Несмотря на её трудности на Украине, мы по-прежнему убеждены, что РФ может проверить нашу готовность в любое время», — объясняет Дунетон.

Эстония, площадь которой равна площади одного французского департамента, имеет армию из двух бригад, одна из которых состоит из резервистов. Это очень мало по сравнению с соседней Россией, у которой есть военные базы по её сторону границы.

«В начале конфликта на Украине русским потребовалось менее 24 часов, чтобы захватить территорию, равную по площади Эстонии, — вспоминает находящийся в стране западный дипломат. — Если бы мне пришлось вкратце описать ситуацию, я бы сказал, что Эстония живёт в страхе не без оснований. В определённых кругах здесь распространено мнение, что страна уже была бы захвачена, если бы не была членом НАТО. Вот почему Эстония и страны Балтии размещают всё большее число западных войск на своей земле».