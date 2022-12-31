Fox News – «прогрессивные» чиновники в США спровоцировали волну магазинных краж

Ухудшение условий работы полицейских, а также снисходительное отношение чиновников из числа демократов к преступникам привели к значительному росту числа мелких краж во многих американских городах, сообщил радиоведущий Джейсон Рэнц в эфире телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Однако работники и посетители магазинов всё чаще дают воришкам отпор, подчеркнул обозреватель.

Шоплифтинг становится всё более частым явлением. За 2021 год число мелких краж выросло на 30 процентов, однако владельцы и работники магазинов начинают давать отпор! Джейсон Рэнц, радиоведущий из Сиэтла, присоединяется к нам, чтобы рассказать о нескольких таких случаях. Слушаем вас!

ДЖЕЙСОН РЭНЦ, радиоведущий: Привет, Шон! 2022 год был определён культурой беззакония благодаря снисходительной по отношению к преступникам политике демократов и сокращению финансирования полиции. Только лишь на прошлой неделе мы видели, как всё больше и больше людей просто отказываются подчиняться закону, но другие дают отпор в Баффало, штат Нью-Йорк. Пока число погибших от снежного шторма постепенно приближается к 40, преступники вновь грабят местные магазины. Но один мужчина решил пристыдить своих соседей, воровавших товары в Family Dollar.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Положи это обратно! Верни это! Верни! Ты платил за это?

МЕСТНЫЙ ВОР: Я и не пытался заплатить.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ага, клади это обратно! Неси всё обратно, давай! Вы обворовываете этот магазин? Давайте возвращайте, все вы. Клади назад!

МЕСТНЫЙ ВОР: Да кладу я!

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Всё выкладывай! Клади всё на место, где оно лежало!

Тем временем в Нью-Йорке некто похожий на владельца магазина одежды оказался сыт по горло поведением шоплифтера и держал дверь, пока та не оплатила всё, что взяла.

ХОЗЯИН МАГАЗИНА: Оплати, иди заплати, и я тебя выпущу!

МЕСТНЫЙ ВОР: Вы уверены?

ХОЗЯИН МАГАЗИНА: Иди заплати, я выпущу тебя!

МЕСТНЫЙ ВОР: Я заплачу за вещи!

ХОЗЯИН МАГАЗИНА: Иди, оплачивай.

МЕСТНЫЙ ВОР: Пожалуйста! Я заплачу! Сколько это стоит?

ХОЗЯИН МАГАЗИНА: Иди и плати!

Ситуация с мелкими кражами настолько тяжёлая, что в продуктовом Walgreens на Манхеттене начали закрывать холодильники с мороженым Drumstick и Häagen-Dazs на цепи с замками! Число случаев шоплифтинга в Нью-Йорке достигло рекордных значений в этом году. В департаменте полиции Нью-Йорка сообщают, что число соответствующих жалоб достигло 18 тысяч! В том же магазине были вынуждены использовать противокражную систему для хранения кофейных смесей и сливок. Всё из-за прогрессивного окружного прокурора Элвина Брэгга, благодаря которому даже самые «результативные» шоплифтеры уходят от ответственности. И наконец видео, снятое в прошлом году, оно стало вирусным после публикации на этой неделе. Честно говоря, подобные сцены мы видим всё чаще: в управляемом демократами Остине, штат Техас, в кафе Waffle House завязалась большая потасовка. Посмотрите, как работница заведения решила постоять за себя, после того как посетительница перепрыгнула через прилавок кассы.

ПОСЕТИТЕЛИ: (Неразборчивые крики.)

Вау! Шон, возможно, это предвосхищает нечто хорошее, что появится на горизонте в 2023 году? Быть может, люди будут активнее давать отпор и помогут пресечь этот кризис преступности.

Мы не видим, чтобы прокуроры занимались делами этих преступников и защищающихся. Мне интересно, дают ли они ту же свободу действий этим «добрым самаритянам», обороняющим свои магазины, дающим отпор шоплифтерам?

ДЖЕЙСОН РЭНЦ: Ну, я помню, как владелец одного магазинчика в Нью-Йорке нажил проблем, защищая себя. Так что в некоторых случаях — нет.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2022 года.