Globo сообщил об отъезде Болсонару из Бразилии еще до окончания его президентского срока

Хотя президентские полномочия Жаира Болсонару истекают 31 декабря, он уже в пятницу покинул не только официальную резиденцию, но и Бразилию, сообщают СМИ.

В случае отъезда президента его полномочия делегируются вице-президенту, сейчас этот пост занимает Антониу Гамилтон Моурау. Он уже заявил, что «все будет спокойно и мирно в стране до инаугурации» нового главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Globo.

При этом Моурау отказался участвовать в церемонии вступления Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность. По традиции новый президент получает из рук предшественника желто-зеленую ленту с бантом – символ власти. Моурау считает, что это прерогатива исключительно Болсонару, который, видимо, решил нарушить традицию.

Накануне сообщалось, что пять помощников Болсонару, которые должны обеспечивать его безопасность после завершения президентства, отправились в Майами. Срок их командировки – с 1 по 30 января. СМИ сообщали, что Болсонару «хочет на один-два месяца» отправиться на принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу курорт Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, Лула да Силва победил на выборах президента страны в 2022 году, обойдя действующего лидера страны Болсонару. Ранее да Силва уже был на посту президента с 2003 по 2011 год. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов.

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