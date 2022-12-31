 

Оппозиционная ассамблея Венесуэлы повторно проголосовала за ликвидацию самопровозглашенного правительства Гуайдо

31.12.2022, 1:30, Новости дня
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На повторном слушании оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо, сообщил секретарь ассамблеи Хосе Антонио Фигередо.

Ликвидацию поддержали 72 члена ассамблеи, против выступили 29, восемь воздержались, передает РИА «Новости».

Напомним, первое голосование прошло неделю назад. Лидеры оппозиции заявили, что «правительство» ослабло и не выполняет своих задач. Гуайдо признавали легитимным лидером и исполняющим обязанности президента Венесуэлы порядка 60 стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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