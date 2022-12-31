 

Financial Times сообщила о самых крупных со времен кризиса 2008 года потерях фондовых бирж и рынков облигаций

31.12.2022, 1:30, Новости дня
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Потери, которые понесли глобальные фондовые биржи и рынки облигаций в 2022 году, оцениваются более чем в 30 трлн долларов, сообщают СМИ.

Это крупнейший уровень потерь со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Главными причинами называют рост инфляции и процентных ставок, а также ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть стоимости. Индекс S&P 500 также потерял около 20%, Nasdaq – 33%, CSI 300 (в Шанхае и Шэньчжэне) – 22% в местной валюте и 28% в долларовом выражении, MSCI Europe – 16% в долларовом выражении и 11% в евро.

Напомним, за год нефть марки Brent подорожала на 8,8%, WTI – на 5,5%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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