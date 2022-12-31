 

Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого

31.12.2022, 1:15, Разное
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Бурная личная жизнь Лолиты Милявской всегда вызывала интерес у общественности. Публика знает, что артиста была в браке пять раз, два из которых закончились крупными скандалами. Из-за болезненных разводов певица стала по-другому относиться к отношениям.

Психолог Олеся Иневская считает, что сейчас у 59-летней знаменитости более зрелый подход к замужеству. “Люди, которые именно травмированы в отношениях, они становятся более избегающими, они хуже доверяют”, – объяснила собеседница Пятого канала. Мол, с возрастом Милявская осознала, чего именно хочет от брака.

Ужасная психологическая травма, которую Лолита получила в предыдущих отношениях, можно сказать, лишила самого дорого. Она не может быть счастливой и любимой женой. По словам Иневской, Милявская, желая защитить себя от различных потрясений в следующем браке, заключит брачный договор. Такой документ положительно скажется на психологическом состоянии артистки, уверена эксперт.

Напомним, в 2020 году Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым после 10 лет брака. О скандальном разводе певицы с тренером по сквошу писали “Дни.ру”.


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