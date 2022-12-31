Алена Кравец поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

Алена Кравец знает, что фирменным стилем “Дни.ру” являются игровые, провокационные. смешные заголовки. Кто-то на них обижается, а кто-то, наоборот, ради них и заходит регулярно на сайт регулярно.

Поэтому актриса, певица и модель пожелала любимому изданию сохранить верность избранному стилю подачи информации, почаще будоражить и провоцировать читателей. Как это любит делать сама Алена. А еще она желает всем красоты, которой в мире сейчас все меньше. Сама Кравец – ее живое воплощение.