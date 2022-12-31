SVT – в Швеции признали стойкость российской экономики перед санкциями Запада

Российская экономика выстояла перед давлением обширных санкций Запада, пишет шведский телеканал SVT. С самого начала украинского конфликта страны Евросоюза и США ввели множество антироссийских мер в надежде увидеть финансовый крах России. О причинах, почему этого не произошло, рассказал глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьёрн Беккер.

1. Доходы от нефти и газа.

Первая важная причина заключается в том, что доходы от нефти и газа для РФ по-прежнему остались очень высоки. Дело в том, что цены на нефть поднялись достаточно сильно, и это является главным единственным фактором, объясняющим то, что происходит в российской макроэкономике.

2. Действия Центрального банка.

Российский Центральный банк очень быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой системе, после введения санкций против банковской системы. Центробанк запретил выводить деньги из РФ всем компаниям-экспортёрам. Из-за санкций им пришлось отправлять свои деньги домой в Россию, ведь им не разрешалось хранить эти деньги на своих счетах за границей.

3. Опыт предыдущих кризисов.

Росийские специалисты, которым пришлось справляться с возникшими проблемами, уже пережили ряд экономических кризисов. В РФ был кризис 1998 года, её коснулся мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, сильное падение цен на нефть одновременно с кризисом 2014 года. Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2022 года.