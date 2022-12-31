 

OF – без российской нефти Франция справится, а с нефтепродуктами сложнее

31.12.2022, 1:05, Разное
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Хотя РФ и была долгое время вторым по величине поставщиком нефти в Европу, европейцы в силах переориентировать свой импорт и справиться с отказом Москвы поставлять им нефть, пишет Ouest-France. Однако гораздо сложнее обстоят дела с продуктами нефтепереработки, ведь НПЗ есть далеко не везде, а уже с 5 февраля ЕС намерен ввести эмбарго на эти товары из России.


AP

Россия решила прекратить поставки нефти в страны, которые установили предельную цену на её нефть. Это государства Евросоюза, G7 и Австралия, напоминает Ouest-France. Этот максимум они определили на уровне $60 за баррель — при более высокой цене они отказываются вести дела с Россией.

Как напоминает автор статьи, РФ раньше была вторым по величине поставщиком нефти в страны ЕС. Однако при цене $65 на российскую нефть краткосрочные последствия от этого решения весьма ограничены.

По словам европейских лидеров, 90% экспорта российской нефти в ЕС к концу года уже прекратятся. Но «этого недостаточно, чтобы заставить Францию ​​дрожать». В 2021 году, по данным статистики, на Россию приходилось 8,8% импорта сырой нефти во Францию. И эта цифра должна была и без того снижаться, ведь ЕС вводит эмбарго.

Франция может восполнить этот пробел, обратившись к другим своим партнёрам, например к Алжиру, Нигерии и Ливии. «Заменить недостающие 8,8 процента не составит труда. Вопрос скорее в том, какой ценой», — отмечает эксперт Кармине де Франко.

Однако же гораздо более сложный вопрос состоит в том, как Франция будет справляться без российских нефтепродуктов. С 5 февраля 2023 года ЕС планирует ввести эмбарго на эти товары:  сюда входит и обычное дизельное топливо, и топливо для самолётов, и прочее. Автор статьи в Ouest-France приводит слова специалистов о том, что на этом рынке гораздо меньше сказалась глобализация. «Нефтеперерабатывающие заводы есть не везде, и найти других поставщиков может быть сложнее», — полагает Кармине де Франко.


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