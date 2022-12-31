Прозрачный, скульптурный, танкетка: три тренда каблуков женской обуви, которые будут на пике моды в 2023 году

Многие женщины предпочитают носить обувь на каблуках. Она визуально увеличивает рост и делает ноги длиннее. В наши дни каблуки отличаются большим разнообразием. Это важная деталь, которая придает женской обуви красоту и оригинальность. В статье мы расскажем о трех трендах каблуков, которые будут на пике моды в 2023 году.

Прозрачный

В последнее время стал очень популярен стиль Y2K. Он вдохновлен ностальгией по нулевым. В моду стали возвращаться предметы одежды и аксессуары из 2000-х годов, в том числе и обувь на прозрачном каблуке.

Прозрачный каблук станет одним из трендов 2023 года. Многим женщинам такая обувь кажется несколько странной. Но здесь очень важен стиль и чувство меры. Этот вид каблука может выглядеть как шикарным и необычным, так и безвкусным и устаревшим. Но это не повод отказываться от этой тенденции. Важно лишь подбирать подходящую модель обуви и правильно сочетать ее с одеждой.

Обувь на прозрачном каблуке выглядит современно, хотя это довольно старый тренд. Она создает ощущение легкости и сочетается с разными вещами.

Вы можете выбрать любой тип прозрачного каблука – от шпильки до массивных и широких моделей. Главное, чтобы ваши ноги чувствовали себя комфортно в такой обуви.

С чем носить

Прозрачные каблуки отличаются нейтральностью. Поэтому их можно сочетать с одеждой разных цветов и узоров. Чтобы такая обувь не выглядела безвкусно и вульгарно, комбинируйте ее не с ультрамодными вещами, а с классическим стилем одежды.

Вы можете сочетать прозрачные каблуки с вашими любимыми джинсами, а также платьями и костюмами сдержанных оттенков. Такую обувь можно надевать вместе с повседневными нарядами, она придаст им больше оригинальности и выведет ваш образ на новый уровень.

Скульптурный

Скульптурные каблуки окажутся в 2023 году на пике моды. Впервые они были разработаны в 2017 году французским дизайнером Жакмюсом. С тех пор их популярность постоянно растет.

Скульптурные каблуки представляют собой настоящее произведение искусства. Они могут иметь самые причудливые и сложные формы. Например, микротрендом 2020 года стали каблуки, по форме напоминающие подставку для торта. Дизайнеры разработали их, добавив подошву-платформу к традиционным туфлям на шпильке.

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Скульптурные каблуки выглядят ультрамодно, но не всегда просты в ношении. Старайтесь выбирать такую модель обуви, в которой вы будете себя чувствовать уверенно и устойчиво.

С чем сочетать

Скульптурные каблуки сами по себе выглядят очень экстравагантно и эффектно. Поэтому их лучше носить с классической или повседневной одеждой, чтобы ваш образ не был вычурным и избыточным. Такая оригинальная обувь превратит в роскошный наряд даже простые джинсы с футболкой.

Следует задуматься и о сочетании оттенков. Если вы носите черные скульптурные каблуки, то к ним подойдут вещи любого цвета. Если же вам нравится обувь с более яркими деталями, то подбирайте одежду аналогичного оттенка или создайте контраст.

Иногда женщины сомневаются в выборе одежды под обувь со скульптурным каблуком. В таких случаях можно надеть маленькое черное платье. Оно всегда будет беспроигрышным вариантом.

Танкетка

В 2023 году обувь на танкетке вернется в моду. Она более удобна в носке, чем изделия с отдельным высоким каблуком. Вы можете подобрать как дорогостоящую модель, так и бюджетную.

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Многие зрелые женщины считают, что обувь на танкетке больше подходит молодежи. Однако в наши дни существуют самые разнообразные модели таких туфель, которые идут людям любого возраста. Вы можете найти как изделия в стиле ретро, так и более современные варианты танкетки.

К какой одежде подходит танкетка

Обувь на танкетке универсальна. Ее можно носить практически с любыми вещами. Если вам нравится ретро-стиль начала 2000-х, то сочетайте сандалии или босоножки на танкетке с брюками с низкой посадкой.

Многое зависит и от стиля самой обуви. Если это классические туфли, то к ним подойдет маленькое черное платье, блейзер оверсайз или мини-юбка. Если вы решили добавить в свой гардероб яркие ботинки на танкетке, то сочетайте их со спортивной или повседневной одеждой.

Как уже упоминалось, обувь на танкетке довольно удобна. Но, прежде чем ее приобретать, все же убедитесь, что вам легко в ней ходить.

Заключение

Модные каблуки 2023 года выделяются своей красотой, оригинальностью и даже экстравагантностью. Они сделают ваш образ шикарным и незабываемым, даже если вы наденете простую повседневную одежду.