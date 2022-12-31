«Аль-Ватан» заявила о согласии Турции вывести военных с севера Сирии по итогам переговоров в Москве

СМИ со ссылкой на источник утверждают, что турецкая сторона по итогам переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести своих военных с территорий, которые Турция контролирует на севере Сирии.

По итогам встречи Турция, по словам источника, обещала полностью вывести свои силы «из оккупированных ими районов на севере». Кроме того, Турция подтвердила, что уважает суверенитет и целостность Сирии, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Ватан».

Также, как сообщил источник, участники переговоров решили рассматривать курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» в качестве «агентов США и Израиля», которые являются «наибольшей опасностью для Сирии и Турции». Кроме того, рассматривался вопрос о реализации соглашения по открытию стратегической трассы М4 между западом и востоком Сирии. Источник заявил, что турецкие СМИ несколько месяцев намекали на заинтересованность Турции в урегулировании отношений с Сирией.

Напомним, в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Сирии его страна преследует только одну цель – борьбу с терроризмом. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Анкара сменила подход к Сирии, увидев прочность режима в Дамаске.

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