 

Мировые цены на нефть выросли на 6–9% за 2022 год

31.12.2022, 0:08, Новости дня
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За год нефть марки Brent подорожала на 8,8%, WTI – на 5,5%, сообщают информационные агентства.

По итогам торгов в пятницу стоимость мартовских фьючерсов на Brent поднялась до 85,91 доллара за баррель (плюс 2,5%), февральские фьючерсы на WTI – до 80,26 доллара за баррель (плюс 2,1%); в целом за четвертый квартал нефть стала дешевле на 3,3% и 4% соответственно, передает РИА «Новости».

В качестве главных факторов повышения стоимости нефти называются геополитические риски из-за ситуации вокруг Украины и энергетический кризис, в ходе которого многие предприятия перешли со слишком дорогого газа на нефть. Снижение цены в четвертом квартале связывают с ситуацией с коронавирусом в Китае. Также рынки реагируют на нефтяные санкции стран Запада, включая лимит цен на российскую нефть, и ответные меры Москвы.

Напомним, российский лидер Владимир Путин ввел ответные меры на продвигаемый Западом лимит цен на нефть из России. Поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям запрещены, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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