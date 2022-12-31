 

Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате ими долга за газ

31.12.2022, 0:08, Новости дня
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С покупателями из недружественных стран разрешены расчеты в иностранной валюте, если речь идет об оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Документ дополняет мартовский указ об оплате покупателями из недружественных стран российского газа в рублях. В одном из пунктов указывается, что в случае передачи обязательств по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в том же порядке, передает ТАСС.

В новом указе говорится, что в случае взыскания российским поставщиком задолженности или при погашении иностранным покупателем задолженности расчеты можно вести «в иностранной валюте, указанной в контракте». Деньги необходимо переводить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

Напомним, Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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