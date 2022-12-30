День святого Модеста и канун Нового года: приметы и традиции 31 декабря

История

31 декабря

православные чтят память святителя Модеста. По церковным заветам, святой Модест защищает домашний

скот и животных от гибели и угона. В давние времена в этот день любая посиделка сопровождалась

пивом и мясными блюдами — чтобы задобрить духов, ну а в современных реалиях все иначе. Во-первых, у православных идет пост. Во-вторых, народ готовится праздновать Новый год.

Традиции и

приметы

Если снег идет

хлопьями, значит впереди теплая зима.

Разбитая посуда —

к ссоре.

До полуночи убрать

стол — к бедности.

Повстречать крупную собаку — к большой удаче.

Что нельзя делать

31 декабря?

В православный праздник запрещены любые

ссоры, конфликты и враждебные настроения. То же самое касается и любой агрессии.

Кроме того, 31 декабря 2022 года не рекомендуется

зашивать одежду, чтобы в перспективе не исправлять ошибки.

Запрещено, согласно поверьям, брать деньги

в долг. В противном случае можно накликать разорение и бедность.

Нельзя дурно отзываться об умерших, причем не только сегодня, но и в любой православный праздник.

Нельзя пребывать в неубранном и грязном доме. Новый год нужно встречать в чистом жилье и с чистой совестью.