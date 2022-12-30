 

Ouest-France – российский футбол устремился из Европы в Азию

30.12.2022, 23:40, Разное
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Футбольные власти РФ всё более серьёзно рассматривают возможность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), пишет Ouest-France со ссылкой на сообщения американских СМИ и заявления российских властей. Как напоминает издание, УЕФА до этого ещё не покидала ни одна страна.


AP

Российский футбольный союз (РФС), членство которого в УЕФА было приостановлено в связи со спецоперацией на Украине, всё сильнее склоняется к тому, чтобы уйти из Союза европейских футбольных ассоциаций и вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), пишет Ouest-France.

Как отмечается в материале издания, если месяц назад в РФС лишь заявляли, что переход в Азию является вариантом, достойным рассмотрения, то, по данным американской прессы, в пятницу исполнительный комитет организации уже должен будет рассмотреть этот вопрос по существу и принять какое-то решение. 

По данным Ouest-France, депутат Государственной думы Роман Терюшков в недавнем интервью российским СМИ заявил: «В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить». Как подчёркивает обозреватель газеты, возможный переход в Азию исполком РФС уже обсуждал на заседании в Москве 23 декабря. 

Согласно информации, распространяемой американскими источниками, УЕФА внимательно следит за ситуацией, ожидая, что РФ разъяснит свою позицию, пишет Ouest-France.  

Как напоминает журналист газеты, из состава УЕФА прежде ни разу не уходила ни одна страна — а вот у АФК уже есть прецедент приёма новых членов: в конфедерацию в 2006 году вступила Австралия.


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