 

FAZ – Германия рискует промотать миллиарды, выделенные на перевооружение бундесвера

30.12.2022, 23:40, Разное
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Немецкие власти выделили специальный фонд в размере €100 миллиардов на перевооружение бундесвера, но до сих пор деньги до армии так и не дошли, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Одна из проблем заключается в том, что оборонная промышленность Германии долгое время была жертвой «политического произвола и бюрократического гнёта», что привело к существенному сокращению объёмов производства. Теперь же на фоне роста спроса на оружие необходимы новые решения и проекты, в том числе и на уровне всей Европы, иначе деньги будут просто промотаны, предупреждает автор статьи Ульрих Фризе.


AP

В мировой оборонной промышленности изменилась иерархия, пишет Frankfurter Allgemeine. Благодаря огромному военному бюджету американцы многие годы занимали первые места в списке самых крупных производителей оружия, но конкуренты на Востоке начинают их нагонять. Россия, к примеру, сейчас наращивает вооружение «без финансовых ограничений», о чём заявил глава Кремля Владимир Путин. Саудовская Аравия и Турция активно работают над созданием собственных государственных оборонных концернов. В Китае и Южной Корее они уже есть. Оборот последних растёт в год на 7%, что вызывает беспокойство на фоне увеличения напряжённости в Азии, отмечает автор статьи Ульрих Фризе.

В международном сравнении европейская оборонная промышленность существенно отстаёт от лидеров, продолжает немецкое издание. Благодаря процветающему бизнесу с США британский концерн BAE Systems, конечно, занимает шестое место в списке самых крупных производителей оружия, но немецкие компании Airbus Defence и Rheinmetall находятся в числе аутсайдеров. И правительство Германии хочет это изменить. Канцлер Олаф Шольц настаивает на том, что европейские страны — члены НАТО должны выполнить свои обязательства перед альянсом и проявить бóльшие усилия для обеспечения обороноспособности западных демократий.

Но за его словами до сих пор не последовало никаких действий, отмечает Фризе. Бундесвер не стал адаптироваться к новой ситуации с безопасностью на континенте, которая требует в основном применения сухопутных войск. Также не были проведены реформы в сфере снабжения армии для преодоления бюрократических препятствий и обеспечения солдат необходимой техникой. «Если стимула к повышению эффективности не возникнет, выделенный для бундесвера специальный фонд в размере 100 миллиардов евро будет просто промотан», — предупреждает автор.

Слишком долго немецкая оборонная промышленность была жертвой «политического произвола и бюрократического гнёта», продолжает издание. К тому же политика экономии, которая проводилась после окончания холодной войны, привела к существенному сокращению числа боевых самолётов, кораблей и танков. А то, что ещё осталось в арсенале, небоеспособно из-за нехватки запасных частей, боеприпасов и проблем с ремонтом. На фоне сокращения спроса на оружие многие немецкие компании превратились в мануфактурные предприятия с небольшим объёмом производства и специализацией на создании высокотехнологичного снаряжения. К тому же из-за завышенных требований военных решения становились слишком дорогими и технически сложными, о чём ярче всего свидетельствует ситуация с бронемашиной Puma. 

Сейчас же из-за увеличения числа заказов со стороны бундесвера и поставок оружия на Украину специализированные предприятия постепенно превращаются в массовых серийных производителей. К примеру, для того, чтобы ликвидировать дефицит боеприпасов, немецкий концерн Rheinmetall собирается расширить свой завод в Германии и купить конкурента в Испании. Другие производители также изучают имеющиеся возможности для расширения. «Но этого недостаточно», — настаивает Фризе. Для того чтобы обеспечить европейские страны — члены НАТО всем необходимым оружием и снаряжением, необходимы решения и проекты на уровне всего ЕС. 


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