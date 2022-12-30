 

В постпредстве России при ООН усомнились в возвращении прежних отношений с Западом

30.12.2022, 22:45, Новости дня
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Восстановление прежних отношений между Россией и Западом после СВО нереалистично, поскольку Запад поставляет оружие киевскому режиму, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Вернуться к тому состоянию, которое было до СВО, нереалистично, мир сильно поменялся, сообщил Полянский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Сейчас сложно представить ситуацию, при которой Москва может перешагнуть через то, что Запад поставлял оружие, которым убивают мирных жителей Донбасса, Крыма и других частей России.

Он отметил, что диалога между Россией и Западом пока нет.

Ранее Полянский отверг утверждения Запада, что целью СВО является уничтожение украинской государственности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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