 

Заместитель постпреда при ООН Полянский указал на необходимость международного консенсуса для реформы Совбеза

30.12.2022, 22:45, Новости дня
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Без консенсуса международного сообщества реформу СБ ООН провести не удастся, Совбез должен отражать нынешнее мироустройство, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в ходе выступления, которое транслировалось в его Telegram, указал, что в СБ должны быть представлены страны «населенные, развивающиеся», но в международном сообществе нет общего понимания того, как реформу проводить, «кто должны быть эти государства, должны ли они быть постоянными членами». По его словам, между странами «такого консенсуса просто нет», выработать его пока не удается, а без подобного консенсуса реформа не продвинется.

Заместитель постпреда указал, что включение в СБ новых членов не должно мешать его функциональности. Полянский отметил, что сейчас в СБ входит 15 членов. По его словам, представители этих стран «по три-четыре часа сидят в зале, обсуждая какой-то вопрос». Он предложил представить, что будет происходить с их работой, если членов СБ станет больше, например, вдвое, передает ТАСС.

«Мы считаем, что оптимальный состав Совбеза после расширения – это 20 с небольшим государств, может 21 или 22–23, но 25 уже будет многовато», – сообщил заместитель постпреда РФ при ООН.

Напомним, Россия и Запад согласны с необходимости реформы. Однако, как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эту реформу не должны осуществлять те, кто стремится поставить организацию себе в услужение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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