Указ о единовременной выплате заключившим после 21 сентября контракт на военную службу распространен на Росгвардию

Указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, распространен на Росгвардию, следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа.

До внесения этих изменений выплата в 195 тыс. рублей полагалась мобилизованным, а также срочникам и иным лицам, заключившим контракт на военную службу с момента объявления частичной мобилизации в сентябре. Новый указ распространил выплаты на военных, которые служили по призыву в Росгвардии и подписали контракт после 21 сентября, передает ТАСС.

Напомним, Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей в начале ноября. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года – дня объявления частичной мобилизации.

—