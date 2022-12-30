В минфине США сообщили об освобождении российской нефти от лимита цен после глубокой переработки в другой юрисдикции

На нефть или нефтепродукты из России, которые пройдут глубокую переработку в другой юрисдикции, не будет расрпространяться лимит цен, сообщило управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

В предварительном руководстве по лимиту цен указывается, что такая нефть не будет считаться российской. Управление опубликовало список процессов, которые позволят считать нефть переработанной в другой юрисдикции. Также лимит не затронет нефть, которую перевозят в резервуарах, где осталось небольшое количество российской после прежних транспортировок, передает «Интерфакс».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на решение западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков указ распространяется на действующие контракты, если там присутствуют ссылки на соответствующие ограничения.

—