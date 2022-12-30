Netflix официально подтвердил сиквел “Серого человека” с Райном Гослингом

Стриминговый сервис Netflix заявил о расширении киновселенной франшизы “Серый человек” с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. Авторами сиквела по-прежнему останутся Джо и Энтони Руссо. Об этом сообщает Just Jared. Из актерского состава в продолжение шпионского триллера точно вернется Райан Гослинг. Участие Криса Эванса в сиквеле пока остается под вопросом.

С таким количеством удивительных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы “Серый человек” стал частью расширенной вселенной. Мы очень рады, что Netflix анонсировал продолжение франшизы с Райаном в главной роли.

По сюжету фильма в 2003 году ЦРУ вербует отбывающего срок за убийство Курта Джентри, и тот становится так называемым серым человеком — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. 18 лет спустя, устранив очередную цель, он узнает, что только что убил бывшего Сьерра Четыре, и получает носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы “Сьерра”.

“Серый человек” возглавил список самых просматриваемых полнометражных фильмов Netflix на английском языке.

Сердце Гослинга не свободно. Он уже 11 лет живет с возлюбленной Евой Меyдес, и у них родилось двое детей. Штампы в паспорте в их случае были логичным следующим шагом, который Ева и Райан, наконец, сделали в ноябре этого года.