 

Беременная Орлова угодила на больничную койку

30.12.2022, 22:25, Разное
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Говорят, уже в феврале Ольга Орлова родит ребенка, который станет для нее вторым. Эта беременность проходит нелегко. Например, артистка страдает от отечности, ей делают капельницы и уколы. Звезда нередко обращается за советами к поклонникам. Вот и недавно она попросила фанатов подсказать, как бороться с отечностью.

А перед тем, как попросить помощи у поклонников, Орлова съездила в клинику. Звезда посетила ее в связи с плановым осмотром. Однако ведущей реалити-шоу “Дом-2” пришлось ненадолго задержаться у врача. Телезвезде необходимо было получить дозу железа. Лежащая на больничной койке артистка разместила фото с капельницей в популярной соцсети.

В преддверии Нового года важно пожелать Ольге Орловой сил, терпения, а также крепкого здоровья, ведь 2023-й будет очень значимым для 45-летней знаменитости.

Напомним, Ольга Орлова вырастила сына Артема, которого родила в 2001 году от бизнесмена Александра Карманова. Этот брак, к слову, распался в 2004-м. В прошлом году бывшая солистка группы “Блестящие” вышла замуж за бизнесмена Валерия, которые старше ее на 10 лет. От него ведущая популярного телепроекта и ждет ребенка.


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