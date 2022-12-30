 

“Принц Модильяни” и “Венский гений Эгон Шиле”: серия биографических романов о знаменитых художниках

30.12.2022, 22:25, Разное
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Это серия биографических романов о знаменитых художниках. На сегодня в серии всего два романа, зато каких!

– Анджело Лонгони “Принц Модильяни”

– Льюис Крофтс “Венский гений Эгон Шиле”.

Эти произведения приправлены художественным вымыслом, однако основаны все же на реальных фактах из жизни.

Произведения описывают творческий путь художников, детские и юношеские годы, личную жизнь и внутренний мир. Таким образом у читателя складывается понимание идей, заложенных в картины, и их творческого стиля.

Интересен и выбор героев серии. Два таких разных человека – живших по-разному, писавших разные картины, но объединяет их богатая на события жизнь и тяжелая судьба. Модильяни – с самого детства у него было сразу несколько серьезных заболеваний, в том числе неизлечимый тогда туберкулез. Шиле – огромное количество детских травм и обид, непонимание, тотальное одиночество. Два гения, прожившие короткую жизнь и подарившие миру свои произведения.

У этой серии прекрасный перевод, легкий художественный слог и интересная живая подача – книги читаются на одном дыхании. Это не сухая биография, напичканная фактами из жизни, это полноценные художественные романы, от которых невозможно оторваться.

Могу рекомендовать поклонникам Амадео Модильяни и Эгона Шиле, любителям художественных биографий и ценителям искусства.


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