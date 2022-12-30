 

Скандалы: Депутат Туктаров усомнился в положительных результатах перехода Петербурга на новую систему уборки

30.12.2022, 22:00, Разное
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В Северной столице после снегопадов произошли серьезные проблемы с уборкой улиц города от осадков

Коммунальные службы систематически не справляются со своей работой, а Смольный так и не решил вопрос с дефицитом спецтехники и дворников. Муниципальный депутат МО «Шушары» Пушкинского района Тимур Туктаров заявил, что «губернатор Александр Беглов снова провалил подготовку к зиме».

Эксперт отметил, что вопрос уборки снега и наледи для горожан стал самым актуальным. По его словам, градоначальнику необходимо сформировать систему так, чтобы она реально работала.

«Где-то убрано, где-то нет. В 2023 году анонсирована реформа ЖКХ, когда все полномочия по уборке внутриквартальных территорий переходят районным администрациям в лице ГУЖА. Технику они якобы закупают, посмотрим, потому что технику закупать это одно, а вот иметь рабочую силу, людей, которые реально будут работать и убирать снег, недостаточно», — объяснил мундеп.

Туктаров добавил, что ему бы хотелось верить, что после коммунальной реформы Петербург будут убирать более качественно. Однако как это будет в реальности — неизвестно.

Ранее СМИ писали, что в последний рабочий день текущего года Смольный снова не вывел достаточное количество снегоуборочных машин на улицы мегаполиса. С утра петербуржцы были вынуждены пробираться на работу через сугробы.

Фото: Скандалы.ру

Марина Малахова


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