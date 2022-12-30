Мнение: Письмо: “Общение было таким насыщенным”

При разборе прошлого письма мы пытались увидеть, как шаги мимо границ увеличивают дисбаланс в поле (не только в любовных отношениях, кстати, в любых и в любом ресурсе) и как эти неправильные шаги происходят из-за короны.

Но в том письме все было очевидно. Там был небольшой дисбаланс и он вырос, потому что автор и сливалась, и косячила, присвоив мужчину.

А вот более сложная ситуация. Здесь был баланс, а потом вырос дисбаланс, хотя автор, на первый взгляд, ведет себя деликатно и думает, что уважает мужчину.

Но если мы посмотрим на ситуацию внимательно, мы увидим то же самое. Векторы мимо границ из-за короны.

Шаги мимо границ из-за короны – это единственная причина роста дисбаланса. Всегда.

daria_ser_rom

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам за блог и возможность написать. Надеюсь, что мое письмо подойдёт для разбора.

Герой М. мы познакомились в соц. сетях. Общение сразу сложилось, было о чем поговорить, общие взгляды и интересы. Мне 27, работаю в рекламе, ему 30 в сфере айти. Со дня первой встречи мы практически не расставались, он приезжал, чтобы поцеловать меня до работы, я приезжала ближе к его офису и мы обедали вместе, вечером мы гуляли или ходили в театр/кино/ выставки. С самого начала все как-то быстро закрутилось. Он не скрывал своих чувств, говорил много комплиментов, я влюбилась и своих чувств не скидывала тоже. Так прошло несколько недель.

(Мы видим активные шаги героя, как это называют “ухаживания”. Цель любых ухаживаний – поднять свою значимость, то есть понравиться. То есть герой наш хотел автору понравиться. У автора в письме проблемы со временем. Забегая вперед, скажу, что всего их отношения продолжались месяц, с начала до конца)

В один из выходных дней М предложил мне прийти к нему смотреть новогодние фильмы. Когда дело дошло до поцелуев состоялся такой диалог :

М- я хотел предложить, давай не будем торопиться? Обычно, когда все быстро начинается, также быстро заканчивается, в я бы хотел, чтобы у нас получилось что-то серьезное.

Я – давай, я бы тоже, очень.

(По сути герой просит автора не торопиться с сексом. Или извиняется перед ней за то, что не хочет торопиться. Так себе предложение, но автор сфокусировалась только на словах о серьезном и обрадовалась)

Меня это очень сильно подкупило и обрадовало. Но, как мне сейчас кажется, тут я допустила ошибку в том, что мы начали проводить все вечера в таком формате обьятья/прикосновения/поцелуи до поздней ночи, а я никак не тормозила процесс и не пыталась переключить внимание на что-то ещё. Слишком была захвачена его потоком. Так мы стали проводить все вечера вместе, я звала его на ужин после работы, он предлагал нарядить у него елку. Были просмотры сериалов и поцелуи, но секса не было, причём я видела, что он возбуждён и сама возбуждалась сильно.

(Здесь на нем колпачок Стесняши, который очень хочет секса, но зачем-то мучает себя. Она сама понимает, что ей надо было поменьше целоваться, если герой попросил отложить секс. Но она, наоборот, пытается его завести и перейти уже наконец к сближению. Ситуация не типичная, точнее очень типичная для чистокровного онегина без примеси КСЖ, но такие чистые онегины встречаются редко. Тем не менее, то, что мужчина попросил затормозить с физическим сближением, а автор обрадовалась и поднажала – это и есть векторы сливов и косяков. Хотя ей кажется, что раз она не просила секса, значит не паровозила)

Вскоре у меня должен был быть день рождения. В один из вечеров он меня спросил:

М- как планируешь отмечать?

Я- ещё точно не решила, но думаю что с друзьями и братом, хотела бы чтобы ты тоже был.

М- хм, не слишком ли это рано, знакомиться со всеми?

Я- не знаю, но мне бы хотелось чтобы ты тоже был со мной в этот день, но хочу чтобы ты чувствовал себя комфортно, так что если ты захочешь буду рада если придёшь, если нет, то я пойму и не обижусь.

(Здесь он опять дает ей понять, что сближаться пока не хочет, хочет познакомиться получше. Ее это вроде и задевает немного, но она как-то отмахивается. Хотя здесь она тоже должна была притормозить свой паровоз. Притормозить – это значит общаться с ним как с новым знакомым, весело и приветливо, но как с новым знакомым, а не как со своим женихом. В чем отличие, кто понимает? Чего мужчина хотел бы? Чего ему не хватало?)

В день рождения М. Приехал с самого утра, чтобы меня поздравить, сказал что хотел сделать это лично а не по телефону. Я была очень рада. Он предложил отвезти до работы.

В течение дня, друзья написали что словили вирус и прийти не могут. Я решила все переиграть и увидеться сначала с братом и его девушкой, поздравить его, а затем уже с М вдвоём пойти поужинать. Сказала ему об этом, написал что хорошо, увидимся вечером, скажи точно во сколько. Я пыталась прикинуть по времени и сказала что либо 20:00 либо 21:00.

Тут случилась первая небольшая ссора, если ее можно так назвать, но с этого момента, как мне показалось, все пошло не так. Когда я была с братом, написала ему, что давай в 21:00. На что получаю от него смс « а ты не устанешь тусить столько времени?». Меня оно зацепило ( сейчас уже понимаю, что выдала тупую реакцию, но не могу понять почему), показалось что это какая-то издевка либо ему не очень хочется, хотя на самом деле он иногда так шутит, что я не всегда понимаю. Пишу « что ты имеешь ввиду?» он- « ну ты уже там пьёшь шампанское»

Отвечаю «если ты устал, мы можем никуда не пойти, это не проблема». Смс от него « яя устаал? Пфф». Я – « просто обычно человек если хочет говорит -да. А есть не хочет увиливает)». В итоге мы увиделись, он спросил что это был за наезд, я пыталась извиниться и целовала его со словами прости, я просто не так поняла видимо.

(Очень большую ошибку она тут совершила. Он ей деликатно намекал, что встречаться не хочет. Она наехала на него и обвинила в том, что он “увиливает”. То есть она его “вывела на чистую воду”, прижала к стенке, вместо того, чтобы разжать щипцы)

Мне показалось, что действительно зря придралась. Дальше все было идеально, мы все дни проводили вместе, казалось, что у нас идеальное взаимопонимание и нам нравится проводить время вместе.

(Ей казалось, что все идеально, хотя секс он все так же оттягивает и сближения никакого нет, все на одной точке, несмотря на ее паровоз. Из-за того, что они часто встречаются, ей кажется, что сближение идет. Но сближение не в количестве встреч заключается)

В одни выходные договорились поехать за город с ночёвкой. Когда легли спать, были объятья и поцелуи, дальше которых дело не заходило. Он говорил, что со мной очень приятно спать и просыпаться, я сказала что мне тоже очень. Но то, что секса не было, показалось мне странным. То есть не сам этот факт, а то, что присутствуют прикосновения, поцелуи, напряжение нарастает и все. Мне казалось зачем тогда это делать, заводить друг друга на столько, если разрядки не будет и если мы решили не спешить. ( сейчас опять же понимаю, что нужно было это сказать наверное, но на тот момент думала, что со стороны девушки это будет звучать странно, как-будто я тороплю его с сексом, хотя обычно это мужская роль).

(Он прекрасно видел, что она недовольна отсутствием секса. А она вместо того, чтобы дать ему то, чего он хочет, удивляется, что он за Глупыша такой. Здесь снова спрашиваю, чего хотел бы мужчина?)

После этого мы успели сходить на концерт, гуляли, проводили много времени вместе. Я старалась, чтобы ему было приятно, готовила ужины, покупала то, что он любит из еды, чтобы всегда было у меня дома. Мне казалось, и он давал это понять, постоянно говоря как все хорошо, но насчёт планов на Новый год ничего не предлагал. Я решила его спросить сама, на что ответ был что не хочется тусить в этом году, отпраздную с родителями. Спросил про мои планы, я сказала что ещё не построила. Конечно, я поняла, что значит со мной ему праздновать не хочется, раз не предлагает и решила не спрашивать больше, а отметить с друзьями и семьей, а там предложить приехать ему, захочет да-да , нет-нет.

(Он все время ее хвалит, благодарит. Помните я давно еще писала, что онегиных женщины ненавидят больше, чем казанов? Вот за эти их загадки. Комплименты, цветы, и шаги на одном месте. Почему так происходит?)

Дальше у меня был корпоратив, на протяжении вечера мы общались, по приезду домой я ему написала, что я дома и все в порядке. Утром он собирался на теннис, я предложила ему заехать на завтрак ко мне после, так как он играл рядом с моим домом. Хотелось сделать ему приятное и приготовить то, что как я поняла он любит. Спросил зачем я так рано встала, нужно было выспаться. Я говорила, что хотелось позавтракать с ним вместе. Спустя несколько дней я начала замечать что его настроение изменилось, я соответственно тоже раскисла.

(Она общается с ним на корпоративе, потом встает рано утром, чтобы отловить его. Он дает ей понять, что неплохо бы притормозить паровоз, но она не замечает)

И вот в один день он утром приезжает ко мне на работу и просит выйти к нему

М- заметил какую-то паузу в нашем общении и захотел увидеть тебя

Я – тоже ее заметила

М- как думаешь, это пресыщение?

Я- не знаю, тебе так показалось? Я так рада тебя видеть!

М- правда? Я думал, почему то что нет

Я- очень рада

В какой-то степени я действительно потом списала это на пресыщение, так как виделись мы каждый день, если не получалось вечером, старались увидеться на обед или утром.

(Он тут прямо ей сказал, что у него пресыщение. Но она решила, что он беспокоится за ее пресыщение)

Спустя неделю у него корпоратив. До этого я опять же чувствую какой-то спад. В день корпоратива мы общались, я спрашивала готов ли он, как настрой, но поняла, что отвечает с неохотой. На корпоративе он мне ничего не писал, утром тоже, хотя обычно он встаёт в 7 утра каждый день. Меня это очень задело, учитывая что общаемся мы постоянно. Было уже 11 и я решила написать, спросить в чем дело.

Я- не думала, что у тебя такое отношение

М- что ты имеешь ввиду ?

Я – ничего не писал

М- ты не писала, я подумал что тебе не интересно

Я- разве мне обычно не интересно?

М- смайл кривляющийся

Я – понятно

М – а вот мне не понятно, когда я хочу что то спросить, я спрашиваю)

М- Корпоратив прошёл нормально, все остались довольны, музыка неплохая, еда тоже

(Он говорил о пресыщении, он общался неохотно с ней, а она взяла и вынесла ему мозг скалкой. Видите, почему в отношениях растет дисбаланс? Если бы она просто зафиксировала его охлаждение и отступила на предыдущий этап их отношений, онежий порог был им пройден скорее всего. Но дамы всегда нажимают на онегиных на пороге и получают окончательное падение своей СЗ)

Я поняла что он раздражён и нечего не стала отвечать. Вечером от него смс « привет. Хочешь поговорить?» сказала что хочу, договорились что заберёт меня из центра и подвезёт домой, по пути поговорим. Села в машину, пытался просить как дела, как день, разговор не клеился, говорить на отвлеченные темы мне не хотелось.

Когда подъехали к дому, М никак не начинал разговор. Я решила спросить первой, в итоге диалог получился какой-то сумбурный. Примерный диалог, как я его запомнила:

Я- какая-то дурацкая совсем ситуация если честно, ничего не понимаю, что происходит?

и если человек хочет написать когда он на корпоративе отдыхает, то он напишет, чтобы другой не волновался. ты ничего не писал, значит желания у тебя не было, а я не хочу тебя заставлять или надоедать. но не понимаю почему это происходит?

(Она выносит ему мозг, как если бы они были жених с невестой, договорились о свадьбе, и вдруг бы он повел себя как свободный. А мужчина и так свободен, он потому и секс оттягивает, что не хочет сближения и присвоения его. А для нее он почти жених, несмотря ни на что)

М- да, все так странно, ещё неделю назад у меня были такие яркие чувства и эмоции, а сейчас это все пошло на спад

Я- не понимаю если честно, я чувствую что идёт на спад, но должна же быть причина?

М- я не знаю..

М- не знаю, но в любом случае никто никому ничего не должен, я поэтому хотел, чтобы мы сначала узнали друг друга

В этот момент я понимаю что у меня видимо дрожал голос, по меня приобнял, но я вскоре отстранилась.

М- я не знаю, я думал что может что-то можно исправить, но ты так резко мне написала, да и в одну реку не войдёшь дважды так же ?

А я в этот момент поняла, что это не просто ссора и мы не помиримся и он приехал не для того, чтобы обсудить и решить этот момент, он хочет расстаться. Слушать поток его мыслей стало невыносимо

Я- я поняла, я пойду

М- подожди ещё 2 минуты

задерживаюсь, он молчит

Я – я правда пойду

Выхожу из машины, он за мной и предлагает обнять, я отказываюсь и иду домой, не хотелось чтобы пошли слёзы в этот момент. И показалось это жалким.

(Ну и правильно она ушла. Вроде и жалеет, что не стала тянуть из него оправданий. Но на этом моменте он уже твердо решил для себя, что надо прекращать, все чувства к ней прошли. Чувства эти были совсем небольшие, в самом зачатке, а она считала, что они взаимно и довольно страстно влюблены. Почему она так считала?)

Сейчас пытаюсь не зацикливаться, пошла в зал, занимаюсь имиджем и работой. Но мысли часто сползают в обдумывание ситуации. Хочется понять что пошло не так.

Уважаемая Эволюция, подскажите, что тут не так? Чего я не могу увидеть и на что обратить внимание? Наше общение длилось всего месяц, но оно было ежедневным и таким насыщенным. А оборвалось так резко, было столько чувств, эмоций, мне казалось, что и он и я влюблены. Есть вероятность ещё что-то исправить?

Прошу прощения, что излагаю сумбурно

С уважением Д.